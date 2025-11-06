La alcaldesa de Catarroja, del PSOE, contra Sánchez por las ayudas dana: "Tenemos 200M pero no los podemos gastar"

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, del PSOE, ha criticado la imposibilidad de invertir en la reconstrucción de su municipio el dinero que el Gobierno de España ingresó al consistorio de la propia localidad hace casi un año.

Según ha detallado la primera edil del municipio, cuentan con algo más de 200 millones de euros para gastar en las labores de reconstrucción, pero todavía no han recibido el visto bueno ni completado los procesos burocráticos necesarios para poder invertirlos.

Así lo ha apuntado durante una tertulia informativa en Valencia Radio, en la cual la alcaldesa ha concretado que cuentan con "138 millones para invertir y 70 de alcantarillado" pero hasta el momento se ha ejecutado "muy poquito".

"La teoría la tenemos clara, pero el porcentaje que llevamos para justificar es muy poquito porque hay que subir las memorias y son muy complejas", ha explicado.

Es decir, por cada actuación que quieren acometer con el dinero que han recibido de parte del Gobierno central con el cometido de ayudas para la reconstrucción de los municipios damnificados por la dana, necesitan realizar una memoria y que esta sea validada por el Ministerio competente.

De hecho, hay una memoria que ya han subsanado hasta en 11 ocasiones. "Hay una memoria que hemos subsanado 11 veces, es una reurbanización de una manzana donde han tenido que derruirse cinco viviendas", ha afirmado.

Para la alcaldesa de Catarroja, es "muy complicado". "Es algo que estamos mirando con lupa. Llevamos con esta memoria elaborada desde enero, imaginaros cómo están los vecinos", ha asegurado en la tertulia.

Esta subsanación, al igual que cualquier otra realizada desde los ayuntamientos de la dana, se requiere desde el propio Ministerio que es quien revisa la memoria de la actuación. "Cuando hay un error, hay que subsanar, nos llaman por teléfono para agilizar pero hay que subsanarla", ha argumentado Silvent.

Por tanto, tal y como explica la primera edil de la localidad, el municipio sí que tiene el dinero ingresado en las cuentas, pero "para poder gastarlos" tienen que "demostrar" la memoria ante el Gobierno y que este la valide.

Lorena Silvent junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. Rober Solsona / Europa Press

"Hay que demostrarla en el Ministerio. Tenemos los millones ingresados pero no los podemos gastar hasta que el Ministerio no valide las memorias", ha apostillado.

Desde el Ayuntamiento de Catarroja, su alcaldesa no entiende por qué no pueden agilizar los trámites para poder ejecutar las obras y que hasta en once ocasiones hayan tenido que subsanar los errores de las memorias presentadas.

Además, apunta a que el Ejecutivo central ha cometido el "error" de hacer que "todos los municipios afectados entren en la misma casuística, ya que cada uno tiene una distinta" y tienen necesidades de reconstrucción diferentes.

Burocracia y personal

Y es que, a la hora de gestionar las ayudas procedentes del Gobierno de España, los ayuntamientos de las localidades afectadas por la dana se enfrentan a dos problemas principales.

En primer lugar, la burocracia, ya que la necesidad de comunicar en todo momento los pasos a realizar, además de tener que completar trámites administrativos aplaza en gran medida el tiempo de ejecución de las obras.

Y en segundo lugar, la falta de personal especializado en estos trámites es clave para entender por qué para una única memoria llevan desde enero en el Ayuntamiento de Catarroja para poder cerrarla y comenzar a ejecutar las actuaciones.

Tan solo unos meses después de la riada, Francisco José Gan Pampols, como vicepresidente para la reconstrucción tras la dana, ya advirtió de la falta de personal de los consistorios para gestionar las ayudas recibidas desde el Estado.

En ese momento, se solicitaron voluntarios entre los funcionarios públicos y finalmente fue la Diputación de Valencia quien intervino y concedió un crédito a los ayuntamientos para hacer una selección directa de personal.

Es decir, aunque las corporaciones locales tienen desde marzo en sus arcas los fondos que prometió Pedro Sánchez en una de sus visitas a Valencia para reconstruir las infraestructuras dañadas: 1.746 millones de euros, todavía no son capaces de llevar a cabo la reconstrucción.

Y es que muchos ayuntamientos ya advirtieron de su incapacidad para tramitar todos los expedientes necesarios para acometer las obras necesarias y poder volver a la normalidad. Algo que vuelve a poner de manifiesto Lorena Silvent un año después de la tragedia.