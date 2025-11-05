Lesaec, portavoz de víctimas de la dana, en el Congreso: "El cabreo es monumental contra Mazón y contra Sánchez"

Segunda jornada de comparecencias de las víctimas de las inundaciones del pasado 29 de octubre en la comisión de investigación del Congreso con el foco en la necesidad de ejecutar las obras hidráulicas correspondientes sobre los barrancos y la crítica a las administraciones.

Este miércoles, la sesión ha comenzado con la intervención de Christian Lesaec, presidente de la Asociación Damnificados de L'Horta Sud, que ha relatado lo vivido durante la tarde de la riada y ha criticado la labor tanto de la Generalitat Valenciana como el Gobierno central.

Durante su comparecencia, Lesaec ha apelado al sentido común y ha reivindicado la puesta en marcha de un pacto de Estado para evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a suceder.

"El cabreo es monumental en la sociedad valenciana, sobre todo contra Mazón y Sánchez", ha asegurado Lesaec, quien ha analizado especialmente las primeras 72 horas de la emergencia.

En su discurso, ha hecho especial hincapié en la necesidad de evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir en el futuro; algo que implica directamente la ejecución de las obras hidráulicas en el barranco del Poyo.

"Hay que tomarse en serio los barrancos", ha reivindicado Lesaec. "Desde 1995 ha habido idas y venidas, obras que no se han ejecutado. Nos queda la conclusión de que es un cachondeo. Son las arterias de nuestra comarca y necesitamos que estén en las mejores condiciones posibles", ha afirmado.

En esta línea, el compareciente ha denunciado "la situación de abandono" que sufrieron los días posteriores a la emergencia. "La sensación fue de estar completamente abandonados, esperábamos que las administraciones enviaran todos los refuerzos posibles y no lo hicieron", ha detallado.

"La psicóloga me dice que tengo dos heridas. Lo vivido el día 29 y la sensación de desolación que viví los días siguientes". Lesaec ha hablado también sobre la prevención de la emergencia, criticando la inacción del gobierno autonómico y del central.

"El otro día Mazón reconoció errores y es de reconocer. Pero, aunque se hubiera puesto manos a la obra a las 14:00, ya habría llegado tarde", ha indicado mientras relataba que ya había llamadas al 112 desde las seis de la mañana del 29-O.

"El Cecopi debería haberse constituido antes. Si a las 17:00 se nos hubiera avisado, tendríamos dos horas en las que ponernos a salvo, un gran número de vidas se habrían salvado", ha afirmado.

Un pacto de Estado

"Pediría una especie de pacto de Estado con miras a tomar nota de todo lo acontecido, para ponernos a trabajar todos juntos, independientemente de los partidos, olvidando las siglas y pensando en las personas a las que representamos", ha subrayado Lesaec.

Es importante actuar juntos para lograr medidas "respetables y eficaces" y evitar que tragedias como la vivida en la comarca valenciana se repitan en toda la cuenca mediterránea.

Durante su intervención, Lesaec ha recordado que la comarca valenciana ha sufrido "la peor catástrofe en décadas" y ha lamentado la falta de coordinación y respuesta por parte de las administraciones.

"La ayuda no llegó"

De igual manera que ha criticado la actuación de la administración valenciana y, en concreto, de Carlos Mazón y Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias, también ha puesto en evidencia la falta de ayuda prestada desde el Ejecutivo central en los días posteriores a la tragedia.

"El día 30 de octubre habían 1.200 efectivos desplazados; en diciembre habían 8.000 militares y 2.300 de la UME. ¿De dónde llegaban? Tardaron un mes en llegar. ¿Cuánto cuesta movilizarlos? Está claro que no hubo coordinación entre Gobierno y Generalitat", ha aseverado.

Además, también ha cuestionado las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció desde el Cecopi el día 31 de octubre. "En esa declaración aseguró que pondría todos los medios, ¿esa promesa de colaboración en qué quedó?", se ha preguntado.

"Entre unos y otros la ayuda no llegó", ha recordado. Para Lesaec, la declaración del nivel de emergencia 3 es el "punto clave". En concreto, ha apuntado que se establece cuando "la gravedad de la emergencia supera el nivel de respuesta de una sola comunidad autónoma", entre otros supuestos.

Al finalizar, tras las preguntas, ha emplazado a todos los presentes a "cumplir" las reivindicaciones que ha presentado. "Me da igual que no hayan aplaudido, no me preocupa que me aplaudan; me preocupa que sean capaces de ponerse a trabajar. A los veinte minutos he visto discordancias. Por favor, tengamos visión por encima de nuestras ideologías", ha concluido.