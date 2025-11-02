Una víctima de la dana critica el saludo a Sánchez en el funeral: "Si llego a saber que tenía que darle la mano no habría estado"

José perdió a su padre en la fatídica dana del 29 de octubre de 2024. Doce meses después, junto a su mujer, acudió al funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde fue uno de los seis familiares de víctimas presentes en la vista previa con los Reyes.

"Me avisaron la tarde del día anterior, me llamó Christian (Lesaec) y luego Pilar Bernabé", delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, explica José a EL ESPAÑOL. Sin embargo, la sucesión de acontecimientos de esa tarde no se correspondió con lo que, según él, le explicaron que iba a suceder.

"En teoría era un acto en el que íbamos a estar nosotros seis con los Reyes y de entrada aparecen el presidente del Gobierno y la presidenta del Congreso", detalla José. Para él, la presencia de Pedro Sánchez y Francina Armengol en ese saludo previo no estaba prevista ni justificada. "Te preguntas: '¿Qué pintan estas personas aquí?'".

Cuando llegó a la Ciudad de las Artes, José tenía claro que iba a poder hablar con el Rey y transmitirle sus preocupaciones y su situación un año después de la tragedia y de perder a su padre; pero no sabía que también estaría el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si llego a saber antes que iba a ir el presidente del Gobierno y me toca darle la mano, seguramente no habría ido", asegura. Para él, los Reyes mostraron una gran valentía el año pasado en su visita a Paiporta, donde él reside, y por eso aceptó acudir al saludo previo con ellos.

Sin embargo, José tiene claro que si hubiera sabido que iba a estar el jefe del Ejecutivo central, no habría accedido a la vista. "Si llego a saber que tengo que darle la mano al presidente del Gobierno, que para mí no pinta nada, pues no habría estado en la vista. Habría dicho que no y que hubiera ido otro", afirma.

Pero su sorpresa no se quedó tan solo en la presencia en ese encuentro previo y privado de la máxima representación del Gobierno de España, sino también se quedó "perplejo" ante el "desembarco de ministros" que tuvo lugar en el funeral. "Parecía el Congreso", recuerda.

"Hablé con Christian, presidente de la asociación, y estábamos un poco perplejos; eso no era lo que se nos había dicho", asegura. "A nosotros se nos dijo que habría una representación del Gobierno, pero la justa. Desde luego, no fue lo justo, desembarcó todo el Gobierno", critica José.

Insultos a Mazón

Otro de los protagonistas evidentes de la ceremonia fue el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que fue increpado antes del comienzo del acto al grito de "asesino" y al finalizar con reclamaciones de "Mazón, dimisión".

Sin embargo, para José, el funeral de Estado no era ni "el lugar ni el día adecuado para insultar". "Había mucha gente que se sentía muy incómoda. Puedo comprender que algunas personas tengan ese odio hacia Carlos Mazón, a mi tampoco me cae bien, pero creo que no era el lugar ni el día adecuado de hacer eso", reconoce.

Cuando se produjeron los primeros gritos, él no estaba presente, ya que se encontraba en el saludo privado antes de la ceremonia.

"Cuando íbamos dirigiéndonos a la sala del funeral, donde estaba todo el mundo, oíamos el escándalo y no sabíamos qué pasaba. Cuando llegamos escuchamos los gritos", rememora.

"Mazón está actuando de un modo muy extraño, pero no comparto los insultos de que es un asesino. No se pueden decir esas frases tan gruesas, esos insultos tampoco se ajustan a la verdad. Para mi es un incompetente y un irresponsable, pero no es un asesino", sostiene.

La vista con el Rey

Ante Felipe VI, José quería reivindicar un clamor de muchos familiares y expertos: la ejecución de las obras hidráulicas que impidan que una tragedia similar vuelva a ocurrir en la provincia de Valencia.

Así se lo hizo saber al Rey. "Le pude decir al Rey que me gustaría que el Estado llevase a cabo una obra de la cual yo me sintiera orgulloso, como todos los valencianos, dentro de unos años; como nos podemos sentir del Plan Sur", relata José.

Se trata de una reivindicación que ya realizan los expertos, quienes coinciden en que su ejecución habría reducido el impacto de la riada y permitiría un mayor nivel de protección sobre la población.

"Felipe VI nos preguntaba cómo estábamos, qué tal había ido el año, y nosotros luego le podíamos decir. Yo reivindiqué la importancia de las obras", recuerda. Sin embargo, José ve con "decepción" que no se ponga el foco sobre su ejecución.

"Hay que hacer una obra hidráulica, que no es una obra sola, son muchas actuaciones las que hay que llevar a cabo en toda la cuenca para que esto no vuelva a pasar", asegura.

El Rey no respondió de manera explícita a su reivindicación, pero sí que "escuchó atentamente". "Luego cuando habló me llamó la atención; lo llevaba escrito, no porque se lo dijera yo, pero sí que dejó en su discurso la tarea a la administración de llevar a cabo las obras pertinentes", explica.

Para José, la verdadera batalla ahora es que esas obras impidan que una nueva riada arrase Valencia. "Hay que poner el acento en que se adquieran compromisos ambiciosos en materia técnica para prevención con obras de antirriadas", destaca.

"Ese debería ser nuestro caballo de batalla para que la administración o las administraciones lo hagan. Porque, ¿qué más podemos hacer ahora ya?", se pregunta.