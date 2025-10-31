Las presiones de Génova y el "tiempo de reflexión" anunciado por Mazón alimentan la idea de su relevo: "Está todo abierto"

El PP de la Comunitat Valenciana se encuentra a la espera de los movimientos de Génova sobre el futuro de Carlos Mazón. La opción que ha ganado peso en los últimos días es la de un posible relevo, como ha informado EL ESPAÑOL.

Sin embargo, ni el cómo ni el cuándo parecen claros y, sea cual sea la decisión, la idea es tomarla de forma coordinada con el presidente de la Generalitat.

Fuentes del partido señalan que "está todo abierto", pues una operación relevo no es en absoluto sencilla.

En medio de esta tormenta, Mazón habló este jueves por primera vez tras la tensión vivida en el funeral de Estado de la dana celebrado el miércoles en el Museo de las Ciencias, donde recibió gritos e insultos de familiares de víctimas.

El presidente de la Generalitat fue abordado por los medios antes de inaugurar la primera jornada del Congreso organizado por Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. Ante la pregunta de si se planteaba dimitir, respondió que iba a realizar una "reflexión profunda" en los próximos días.

Esa reflexión parece evidente que será sobre su futuro político.

Sin embargo, fuentes de Presidencia consultadas por este periódico negaron que Mazón vaya a hacer un anuncio de renuncia.

"Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello. Sé lo que significan estos días", afirmó en relación a la jornada del funeral de Estado.

A continuación, el presidente de la Generalitat se remitió a las comparecencias en las comisiones de investigación que afrontará en las próximas jornadas.

"No hay ninguna noticia política. Habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación, las dos cosas", añadió.

La única fecha de comisión de investigación fijada es la del Congreso el 17 de noviembre. Pero la intención de Mazón era acudir antes a la de Les Corts y la del Senado. Una vez cumpla con ese particular via crucis -Feijóo ya señaló que era el foro en el que tenía que dar respuestas-, aparece el interrogante de qué sucederá.

Soluciones de alto riesgo

De manera que los próximos pasos son una incógnita. Una de las posibilidades que ha circulado las últimas semanas es que Feijóo le pida a Mazón que anuncie que no repetirá como candidato en las próximas elecciones. Sería algo con lo que ganar tiempo, pero no parece sencillo que aguante hasta 2027 como un presidente amortizado.

Son muchas las voces que creen que esa opción ya no es suficiente, y que su situación al frente de la Generalitat se ha vuelto insostenible.

Por este motivo aparecen otros dos escenarios encima de la mesa: una operación relevo que requeriría de una nueva investidura en Les Corts, con los apoyos de Vox y la búsqueda de un candidato; o unas elecciones anticipadas.

Cualquiera de las dos soluciones son de alto riesgo. La primera porque el escenario nacional complica que el PP y Vox se sienten a hablar de un nuevo candidato en la Comunitat Valenciana.

La segunda, porque aunque las encuestas apuntan a que la derecha ganaría de nuevo la Generalitat, lo haría de manera muy ajustada y en una campaña pueden influir factores incontrolables.

El aforamiento

Los acontecimientos, en todo caso, parecen acelerarse y cualquier hoja de ruta puede cambiar. Además, cualquier decisión requiere de la colaboración de Mazón, para quien el mayor temor no es el político, sino el judicial por una posible imputación en la causa de la dana.

Lo lógico sería que en un contexto de diálogo entre la dirección nacional y la valenciana el presidente de la Generalitat pudiera poner sus condiciones, como no perder el aforamiento. La salida de senador territorial circula desde hace meses.

Pese a que ningún testimonio hasta la fecha ha apuntado hacia él -ni siquiera los de los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso o el de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé-, los últimos pronunciamientos tanto de la magistrada como de la Audiencia Provincial se traducen en que una imputación es factible.

Aquí ya hay quien anticipa una reflexión: "No podemos volver a ser el partido de Rita Barberá y de Francisco Camps". Una manera de avisar de que no se puede dejar tirado de nuevo a un cargo sin ofrecerle, al menos, garantías judiciales.

Lo cierto es que por el momento Génova no da pistas sobre el desenlace de esta historia. En un escenario de elecciones, se podría introducir las de la Comunitat en el ciclo autonómico que hay por delante.

Las primeras son los de Extremadura el 21 de diciembre. En Castilla y León serán previsiblemente en marzo y en Andalucía en junio. Les pueden seguir otros territorios como Aragón (o incluso Baleares) y quién sabe si la Comunitat Valenciana.

Una manera de celebrar varias elecciones antes de verano de 2026 en las que lograr victorias frente a Pedro Sánchez. Eso sí, con la posibilidad abierta de unas generales en cualquier momento.

Presupuestos y remodelación

Mientras todo esto se decide, la hoja de ruta política de Mazón en la Generalitat se ve trastocada. Este viernes 31 de octubre era el último día para que el Gobierno valenciano aprobara y presentara los Presupuestos de 2026 en tiempo y forma.

Desde hace días se daba por hecho que ya no se iba a cumplir ese plazo legal. Algunas fuentes apuntaban a que se pospondrían a noviembre, pero en este momento ya nadie se aventura a asegurar nada y se trabaja con la prórroga de las cuentas de 2025.

La situación política de Mazón y la dificultad de que Vox y el PP puedan llegar a un acuerdo con un contexto nacional marcado por varias elecciones autonómicas por delante son dos factores determinantes, como informó este periódico.

Con los presupuestos en el aire, la siguiente cuestión es qué va a pasar con la remodelación del Gobierno anunciada por el presidente de la Generalitat para el 5 de noviembre debido a la salida del vicepresidente Gan Pampols.

La voluntad era aprovecharla para acometer varios cambios en competencias y en caras del Ejecutivo con los que lanzar un mensaje de fortalecimiento del Ejecutivo de cara al último tramo de legislatura. Algo con lo que Mazón pretendía salir reforzado como continuidad a su estrategia de resistencia de los últimos meses.

En la actual situación, sin embargo, hay quien duda de si sigue siendo el momento adecuado o de si habría que replantearla de otra manera. De hecho, la imposibilidad de apartar el foco sobre él seguirá el próximo lunes, cuando declara ante el juzgado la periodista Maribel Vilaplana, que comió con él la tarde de la dana.