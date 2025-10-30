Feijóo ya tiene decidida su hoja de ruta sobre el liderazgo del PP en la Comunidad Valenciana: la coordinará con Mazón

Alberto Núñez Feijóo tiene decidida una hoja de ruta para el liderazgo del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que coordinará con Carlos Mazón.

Feijóo ha decidido involucrarse en la reactivación del PP valenciano al cumplirse un año de la tragedia de la dana y estar encarrilada la reconstrucción de las zonas afectadas, con el impulso del vicepresidente Gan Pampols.

El teniente general abandonará su cargo el miércoles de la semana que viene, 5 de noviembre, y para ese día Mazón había anunciado una remodelación de su Gobierno.

La opción con más peso en el plan de Feijóo, según fuentes de Génova, es la sustitución de Mazón, pero sea cual sea la decisión final, se tomará de forma coordinada con él.

El propio presidente de la Generalitat pidió a su líder nacional en la entrevista con EL ESPAÑOL publicada el pasado domingo que, llegado el momento, el PP valenciano "sea protagonista" en la elección del próximo candidato.

Pero en la dirección nacional del PP causó desconcierto la última revelación del presidente valenciano de que en la fatídica tarde de la riada había acompañado a la periodista Maribel Vilaplana al aparcamiento, tras comer con ella en el restaurante El Ventorro.

En Génova, según admiten fuentes del partido, la nueva versión la recibió con sorpresa el propio Feijóo.

En el PP lamentan la dificultad de defender su actuación con una cronología cambiante, así como la política comunicativa del episodio.

La constatación, este miércoles, de las recurrentes protestas de víctimas a Mazón durante el funeral de Estado, dejaron un semblante de preocupación en la delegación de autoridades del PP, entre las que, además de Feijóo, estaba el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Herida abierta

La sensación en Génova es que la herida sigue abierta un año después, que el foco político y mediático nacional nunca se ha alejado de Mazón, y que esa situación obliga a tomar decisiones.

En un momento en el que el PP podría aprovechar las causas judiciales que acorralan al PSOE y la decisión de Junts de romper con Sánchez, la situación en Valencia supone un obstáculo.

A ello se añade que la zozobra empieza a reflejarse en las encuestas, algo que hasta ahora no estaba sucediendo.

Hasta el pasado verano, el presidente de la Generalitat restaba en los sondeos que maneja el PP. Pero luego eso se corrigió. Sin embargo, la tendencia se ha vuelto a revertir en las últimas semanas.

Con un Vox al alza en España, y particularmente en la Comunidad Valenciana -donde hay sondeos que le dan hasta 19 diputados y 34 al PP-, Génova se plantea ya que tiene que mover ficha pese a su intención de posponer el debate hasta 2026, evitando un congreso regional.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras su declaración institucional de este miércoles. Rober Solsona / EP

Ahora bien, la operación no resulta fácil y la incógnita es en qué consistirá.

Una de las posibilidades que circula es que Feijóo le pida a Mazón que anuncie que no repetirá como candidato en las próximas elecciones. Es algo que ya se hablaba en las últimas semanas que podía ocurrir, si bien ahora adquiere más fuerza.

Son diversas las voces que interpretan que el anuncio podría realizarlo después de su comparecencia en todas las comisiones de investigación de la dana. Es decir, a partir del 17 de noviembre, que es cuando acude a la última: la del Congreso.

El propio Feijóo afirmó este martes, preguntado por Mazón, que "se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias" en sede parlamentaria.

En la comisión de investigación en Les Corts y en la del Senado se harán "todas las preguntas que se puedan formular. Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón", indicó.

En todo caso, nada parece claro por ahora.

¿Operación relevo?

Si Mazón simplemente anuncia que no será candidato, no parece sencillo que aguante hasta 2027 como un presidente amortizado.

Una operación relevo tampoco es fácil, pues requeriría de una nueva investidura en Les Corts, con los apoyos de Vox y la búsqueda de un candidato.

Y, por último, unas elecciones anticipadas también conllevan problemas. Aunque la derecha ganaría de nuevo la Generalitat, según las encuestas, lo haría de manera muy ajustada, y en una campaña pueden influir factores incontrolables.

A ello se añade que, en todos estos escenarios, Feijóo necesita de la colaboración del propio Mazón, que como poco trataría de poner sus condiciones.

Una transición sin abrir en canal al partido y el ofrecimiento de una salida serían dos asuntos encima de la mesa. El mayor problema del presidente de la Generalitat no es el político, sino el judicial, pues si pierde el aforamiento podría acabar imputado por la jueza de la dana.

Pese a que ningún testimonio hasta la fecha ha apuntado hacia él -ni siquiera los de los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso o el de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé-, los últimos pronunciamientos tanto de la magistrada como de la Audiencia Provincial se traducen en que una imputación es factible.

En cuanto a las quinielas en el relevo, siempre ha sonado con fuerza la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien ha mantenido su voluntad de continuar en el Ayuntamiento. Dejar 'desnudo' el consistorio, de hecho, aparece como otro de los problemas.

La decisión de Feijóo tendrá ahora que comprobarse paso a paso, pues hace pocos meses también parecía próxima la salida de Mazón y finalmente no se produjo.

Como publicó este periódico el pasado mes de mayo, el líder del PP estudiaba su relevo tras el congreso nacional del partido, que se produjo el pasado mes de julio.

Agosto se vislumbraba entonces como la fecha probable en la que activar la operación salida pese a todas las complicaciones que comportaba.

Desde la pasada primavera, y en el diseño de una estrategia dirigida a resistir, el presidente de la Generalitat armó una hoja de ruta para aguantar toda la legislatura e incluso tratar de presentarse a la reelección. Incluso Génova volvió a contemplar esta posibilidad.

Sin embargo, llegó octubre y con él el aniversario de la tragedia, que ha reavivado todo el cuestionamiento por la gestión del 29-O de 2024 y la estrategia seguida posteriormente.

A la espera de los pasos que marque Feijóo, el líder del Gobierno valenciano tiene ahora por delante una remodelación de Gobierno, unas complicadas comparecencias en las comisiones de Les Corts, el Senado y el Congreso y la hipotética presentación de unos Presupuestos que cada vez se encuentran más en el aire.