Vecinos de Paiporta recuerdan bajo la lluvia a los 46 muertos en la dana con una vigilia y tres minutos de silencio

Un año atrás, en torno a la misma hora que el acto conmemorativo organizado en Paiporta (Valencia), el pueblo estaba inundado. El agua ya había llegado y anegado bajos comerciales y casas. Y lo más importante, ya había muertes por la riada.

Han pasado 365 días desde la dana del 29 de octubre, aunque para algunos vecinos parece que fuera ayer cuando el agua les arrebató la vida. Bien de manera literal, bien de manera material, dejándoles sin casa, coche y recuerdos.

Así, cientos de vecinos se han congregado en la explanada del Ayuntamiento de la localidad para rendir homenaje a todos los afectados y fallecidos por la catástrofe en una emotiva vigilia, velas y tres minutos de silencio. En especial, a los 46 vecinos de Paiporta que perdieron la vida.

Es la localidad con más fallecidos por la dana. El dolor de los vecinos y la emoción sigue a flor de piel un año después, y así lo han demostrado durante el acto conmemorativo celebrado en el municipio.

Allí se ha llevado a cabo una vigilia en memoria de las víctimas. Ha comenzado a las 19.30 horas, y los asistentes han realizado un minuto de silencio y un encendido de velas. Eso sí, paradójicamente, pasado por agua.

En torno a las 19.15 horas ha comenzado a llover en Paiporta, pocos minutos antes del comienzo del acto. En torno al Ayuntamiento, así como a lo largo del puente y en la otra parte del barranco del Poyo, ya se congregaban cientos de vecinos.

Un barranco que todavía luce las cicatrices de la riada. Máquinas excavadoras todavía trabajan en el cauce, y las vallas impiden el paso hacia la zona devastada. El municipio, eso sí, en su mayoría ha recuperado la vida. Negocios que quedaron arrasados han vuelto a subir las persianas, y los vecinos a caminar por sus calles.

Algunos, precavidos, han desplegado los paraguas que llevaban por si llovía. A otros les ha pillado fuera de juego, y hay quien incluso ha optado por volverse a casa ante la intensa lluvia. Otros han decidido aguantar el chaparrón, la ocasión lo merecía.

La vigilia también incluía un encendido de velas en el barranco, aunque esto se ha visto un poco frustrado por la lluvia. Numerosas velas recorren el puente de Paiporta, aunque la mayoría de ellas apagadas.

Algunos paiportinos portaban en su mano el paraguas, pero en la otra sujetaban su vela. Encendida, con cuidado para que ni el agua ni el viento la apagase, y buscando un hueco para depositarla en el puente.

El acto protocolario ha sido sencillo. Música en directo para honrar la memoria de las víctimas y tres minutos de silencio en su recuerdo. Tras ello, la mayor parte de los vecinos han dado por finalizada la vigilia y han optado por refugiarse de la lluvia.

Otros homenajes

En Benetússer, los vecinos se han reunido sobre las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento para rendir homenaje a las víctimas mortales de las inundaciones. Allí han colocado cirios, crespones negros y mensajes, que han precedido a un minuto de silencio.

En Picanya la ciudadanía se ha reunido en la plaza de la Constitución. El acto ha comenzado con un minuto de silencio, seguido de 229 campanadas, en recuerdo a las víctimas mortales de la tragedia, y los asistentes han colocado cirios en una cruz creada con una corona de flores.

En el acto ha intervenido la familiar de un fallecido en la dana, que ha declinado asistir al funeral de Estado. Además, se ha podido ver alguna pancarta de 'Mazón dimisión' y 'No oblidem ni perdonem'.

Por su parte, l'Acord Social Valencià ha convocado marchas silenciosas con antorchas y cirios por diferentes municipios afectados de l'Horta Sud.

Una ha partido desde Albal a las 18.00 y la otra desde La Torre/Sedaví a las 19.00 horas, a las que se han ido uniendo grupos desde los pueblos del recorrido, para confluir ambas en la Plaza de la Xapa de Benetússer.

A su llegada a Benetússer, los manifestantes han sido recibidos con un gran aplauso por parte de todos los vecinos presentes, que llenaban la plaza. Han clamado consignas como 'Ací està la dignitat del poble valencià'; 'Ni oblit ni perdó, Mazón a la presó'; 'Mazón dimisió'.

Encabezados por un grupo de dolçaina i tabalet y con una pancarta con el lema 'Per la reconstrucció social del país', se ha realizado una muixeranga bajo la lluvia, seguida de la lectura del manifiesto por parte del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de Benetússer, en representación de todos los CLER.