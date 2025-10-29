La reivindicación de Felipe VI a los políticos en el funeral de la dana: "Pongamos de nuestra parte para evitar que se repita"

El rey Felipe VI interviene en el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia. Efe / Ballesteros

"Gracias por cubrir de amor ese dolor que sentís". Con estas palabras de agradecimiento, el rey Felipe VI ha iniciado su intervención, en la que trasladado su cariño y el de toda España a los familiares de los 237 fallecidos en la dana.

En su discurso, ha pedido colaboración para evitar que tragedias como la del 29 de octubre de 2024 vuelvan a repetirse y así se ha dirigido a los representantes políticos: "Pongamos todos de nuestra parte".

También ha considerado necesario seguir analizando las circunstancias de la tragedia para extraer "con rigor y serenidad" las lecciones necesarias para mejorar la capacidad de afrontar una catástrofe y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias.

La peor tragedia del siglo dejó tras de sí 237 víctimas. En representación de la sociedad -en la que se ha incluido-, Su Majestad ha señalado que la dana ha dejado "una profunda sensación de pérdida". "Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir", ha destacado el monarca.

El rey ha querido transmitir su sentir a los familiares de los fallecidos, en un intento de "transformar las palabras en abrazos" y, "desde el corazón", junto a la Reina, ha dicho: "Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo os llegue y os envuelva siempre".

"Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo: para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Un abrazo que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos", ha concluido Felipe VI.

A continuación, reproducimos el discurso íntegro de Felipe VI:

Lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores. En aquella fatídica fecha, una terrible dana nos golpeó con fuerza en Andalucía, Castilla-La Mancha y, especialmente, en Valencia; y dejó tras de sí, además de una destrucción desoladora y decenas de miles de damnificados, un inmenso dolor —muchísimo dolor— que todavía sentimos y seguiremos sintiendo; vosotros, familiares y amigos de las víctimas, de una forma que no puedo siquiera describir; nosotros, la sociedad, como una profunda sensación de pérdida.

Hoy recordamos, sobre todo, a las víctimas de aquella tragedia porque cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar. Ellas son la razón, el corazón y el sentido de este día; un día de emociones que cuesta poner en palabras, porque ninguna logra expresar del todo lo que uno siente al tener que pronunciarlas. Intenté ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podría decir, y… no existen las palabras perfectas: solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une, a vosotros ─a familiares, amigos y seres queridos─ y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo.

Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy. Como es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita.

La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros.

