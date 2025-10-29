Protesta frente al Palau de la Generalitat: colocan 229 mantas de cubrir cadáveres por las víctimas de la dana

Un año ha pasado desde la dana en la que 229 personas perdieron la vida. Este miércoles, el día que se celebra el Funeral de Estado en Valencia en memoria de todos los fallecidos, la Plaza de la Virgen se ha convertido en el escenario de una nueva protesta contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Con anterioridad al comienzo de la concentración convocada por Acord Social Valencià para hacer un homenaje a las víctimas de la riada, los organizadores han desplegado 229 mantas térmicas para recordar a los fallecidos y criticar "la negligencia" de la gestión.

El acto ha tenido lugar en la emblemática y turística Plaza de la Virgen donde se encontraban multitud de visitantes que han observado la protesta.

Sobre las mantas térmicas, 229 nombres escritos, de las víctimas de la riada del pasado 29 de octubre.

"Son las mantas con las que se tapaban los cuerpos a medida que iban apareciendo. Sobre cada una de ellas colocaremos el nombre de una víctima. Esta plaza se va a quedar pequeña para la infamia que todavía sigue presidiendo el Palau de la Generalitat", ha manifestado antes de comenzar el acto Beatriu Cardona, portavoz de la plataforma de entidades sociales Acord Social Valencià.

Cerca de quinientas personas, incluidos algunos concejales de Compromís y el PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, han acudido a la convocatoria en el primer aniversario de las inundaciones.

Tras seguir durante casi 25 minutos en silencio la colocación de las mantas y los nombres de las víctimas, los asistentes han dado un largo aplauso tras el que han pedido con cánticos la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, así como que tenga que asumir responsabilidades judiciales.

"Queremos seguir denunciando la negligencia criminal de quien ostenta la Presidencia de la Generalitat. Aquel día en lugar de estar trabajando para salvar vidas de valencianos y valencianas prefirió irse a comer a un restaurante y dejar abandonadas a las localidades afectadas", ha asegurado.

Mantas térmicas sobre la Plaza de la Virgen. EFE/Biel Aliño

La portavoz de Acord Social Valencià ha agradecido "a la ciudadanía valenciana de bien que ha acompañado en estos doce largos meses tanto en las reivindicaciones como a las familias".

El cantante Rafa Xambó ha sido el encargado de leer un manifiesto que explica que el acto es "un homenaje a cada una de las 229 personas asesinadas por la nefasta gestión de la dana, a sus familiares y amigos, a las localidades afectadas y a todos voluntarios que ayudaron esos días".

Tras esa primera parte del acto, los organizadores y varios centenares de personas se han desplazado en una manifestación al restaurante El Ventorro, donde aquel día 29 de octubre comió Mazón, para denunciar lo que entienden que fue una grave "negligencia criminal".