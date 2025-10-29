Las obras del Poyo, un año después: el Gobierno sigue sin licitarlas ni detallar cómo las pagará sin Presupuestos

Ni licitación, ni presupuesto ni concreción de cómo se van a pagar. Esta es la situación de las nuevas obras hidráulicas prometidas por el Gobierno cuando se cumple un año exacto de la dana que arrasó la provincia de Valencia y dejó 229 muertos.

Mientras víctimas y afectados por la tragedia se lamentan de que ni siquiera se haya puesto "la primera piedra" de estas grandes actuaciones pendientes desde 2011, el Ejecutivo central evita detallar plazos y, sobre todo, de qué manera se van a costear.

Son numerosos los expertos -sobre todo ingenieros- que han coincidido en afirmar que si las obras se hubieran realizado se habrían reducido los daños personales y materiales.

Así lo creen, por ejemplo, Jorge Paciarotti, el ingeniero que hizo el proyecto de desvío del barranco del Poyo para Typsa o Javier Machi, entonces director de esta firma de ingeniería y hoy decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana.

Pero también otros, como Félix Ramón Francés García, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), como expuso en la comisión de investigación de la dana en Les Corts.

Meses después de la dana, el Gobierno anunció que haría las obras del encauzamiento del barranco del Poyo, que provocó el 90% de las muertes y que los sucesivos ejecutivos del PSOE y el PP habían dejado en un cajón.

El desvío de La Saleta fue el primer proyecto que prometió. Aseguró que la licitación tendría lugar antes de finales de 2025, pero ninguna noticia nueva ha habido en el aniversario de la tragedia.

A ello se añade que por el momento no hay Presupuestos Generales del Estado, los cuales se encuentran prorrogados desde 2023 y no se han presentado en el plazo marcado por la ley. Es a través de las cuentas como se financian las obras.

EL ESPAÑOL ha preguntado en diversas ocasiones a la Delegación del Gobierno de qué manera se van a pagar si no hay Presupuestos, pero por el momento no ha obtenido respuesta alguna.

Actuaciones