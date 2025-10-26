Laura (24), enfermera en Noruega: "He llegado a cobrar 7.000 euros en un mes, valoran mucho la formación española"

Conocer mundo, hacer nuevas amistades y cobrar más. Estas son las tres motivaciones que un joven español puede tener para irse a trabajar a otro país. Es, por ejemplo, el caso de la valenciana Laura Copoví.

Es graduada en Enfermería por la Universidad Católica de Valencia, y a sus 23 años decidió dar un giro radical a su vida. En marzo de 2024 cogió un avión a Noruega sin billete de vuelta.

Y lo mejor: allí puede dedicarse a su profesión. "He llegado a cobrar 7.000 euros en un mes, valoran mucho la formación española", asegura Laura.

Se graduó en Enfermería en junio de 2023, y después incluso llegó a ejercer en España: "Trabajé ese verano en un centro de salud y en un consultorio, me encantó el trabajo".

Le ofrecieron un contrato laboral indefinido, pero Laura ya tenía otros planes. Se había apuntado a un curso para aprender noruego. "Eso lo decidí antes de acabar la carrera", recuerda.

Laura lo tenía claro: "Mi sueño era irme a Noruega, me aceptaron en el curso de formación que tienes que hacer antes de poder irte y lo hice".

Asegura que se lo tomó como "un reto personal": "Nunca me había ido fuera de España". Así, quiso probarse y ver de lo que era capaz y "cómo de a gusto" podía sentirse en otro país.

Pero no es tan sencillo. Laura quiso hacer las cosas bien, asegurarse un trabajo allí. Por eso se formó a través de una agencia: "Tienes que sacarte un B1 de noruego en 5 o 7 meses, y después la empresa te manda allí".

Esta empresa, según explica Laura, se encarga de reclutar a enfermeros españoles "porque tienen un buen nivel de formación". "Con el idioma y los conocimientos, nos hacen contratos que la población noruega no puede cubrir", detalla.

Podría considerarse una 'fuga de cerebros'. Españoles bien formados que trabajan en otros países donde cobran mejor.

Pero no es solo eso. Laura reconoce que algunas enfermeras noruegas "no saben hacer determinados procedimientos": "He visto a personas que no sabían sacar sangre". Esto, intuye, podría deberse a que la carrera de Enfermería en Noruega "son tres años y no cuatro", entre otros factores.

Los sueldos son bastante más elevados que los de España, aunque subraya Laura que "no es como lo venden": "Cobras 5.000 euros al mes, pero se pagan más impuestos y la vida es más cara".

Por ejemplo, detalla que ella paga como impuestos el 34% de lo que gana. "Aun así, a nivel económico a mí me sigue compensando estar aquí", asegura, ya que se paga la casa "y todavía hay margen para ahorrar".

Y más todavía cuando Laura trabaja horas extras, que allí "están muy bien pagadas": "Si de sueldo suelo cobrar 3.500 euros, por horas extras he llegado a cobrar casi 7.000 brutos. En neto se queda en 4.500 euros", explica.

Además, apunta que en Noruega es muy fácil conseguir un extra, ya que existe "un plus de nocturnidad" que se empieza a cobrar "a partir de las cinco de la tarde". El suplemento puede ser de 5 euros más la hora, y "si trabajas un turno extra cobras mínimamente un suplemento del 40% de tu salario".