La Generalitat pagará en la nómina de noviembre la subida salarial del 0,5% a los funcionarios: costará 61,4M€

La Generalitat Valenciana abonará en la nómina del próximo mes de noviembre la subida salarial del 0,5% a los funcionarios que fue acordada por el Consejo de Ministros tras pactarla con UGT y CCOO, y estaba condicionada a la evolución del PIB.

La mejora retributiva debe aplicarse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que significa que la Generalitat Valenciana debe abonar un total de 26 subidas salariales acumuladas desde entonces: 14 correspondientes a las pagas del año pasado, y las 12 adicionales de lo que llevamos de 2025 -restarían la de diciembre y la extraordinaria de fin de año-.

El compromiso supondrá un desembolso de 61,4 millones de euros para la Generalitat, ya que no solo está prevista para los funcionarios de la administración valenciana, sino que el incremento retributivo alcanza también al personal de todos los sectores: Educación, Sanidad y Justicia, además de las universidades. En total, 120.000 personas se beneficiarían de esta subida salarial.

El abono de la subida salarial llega después de que el Gobierno autonómico trasladara a los sindicatos el pasado mes de julio que retrasaría su abono, al menos, hasta septiembre por la falta de liquidez que tenía en aquel momento la administración valenciana.

De hecho, el ejecutivo de Carlos Mazón tuvo que recurrir a la banca privada para pagar a sus proveedores, con los que acumulaba una deuda comercial de 1.767 millones de euros y que afectaba, incluso, a las farmacias.

El PP hacía responsable de esta situación al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su retraso con la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario y advirtió que si el dinero no llegaba antes del 7 de julio se vería obligado a acometer un "plan exhaustivo de revisión del gasto". En definitiva, recortes.

El Extra FLA es un mecanismo dedicado a atender el exceso de déficit del año anterior que hubiera permitido a la Comunitat contar con 2.495 millones de euros, que es el déficit con el que cerró el año pasado.

Pero ante la no llegada de estos fondos, la Generalitat optó por cerrar con CaixaBank y otras dos entidades financieras la concesión de un crédito por importe de 1.816 millones de euros. Un importe que se destinaría a "atender las obligaciones pendientes de pago con proveedores de servicios públicos esenciales".

Con todo, el Consell retrasó el abono de estos retrasos en las nóminas hasta tener liquidez y, ahora se compromete a hacerlo efectivo en la próxima nómina de noviembre.

Antes de hacerlo, deberá pasar por un pleno del Consell y se da por hecho que no habrá tiempo de hacerlo antes de que acabe el mes de octubre, pues apenas quedan dos semanas para que acabe el mes.

En la reunión con los representantes de los trabajadores también se abordaron cuestiones del plan de legislatura, como por ejemplo la reducción de las 35 horas semanales.

Este compromiso estaba fijado para el periodo 2025-2026, pero todavía no se han producido avances de ningún tipo, por lo que los sindicatos reclaman ya el inicio de las negociaciones para cumplir lo pactado en tiempo y forma.