Calles anegadas y barrancos desbordados en la zona cero de la dana con acumulados de 100 l/m2 en una hora

La dana Alice continúa golpeando con fuerza a la Comunitat Valenciana. Durante la noche del sábado, las lluvias han vuelto a poner en alerta a las zonas que resultaron damnificadas por la trágica dana del pasado 29 de octubre con fuertes trombas de agua y acumulados elevados en poco tiempo.

En Aldaia, como ya ocurrió en el temporal de hace unas semanas, precipitaciones intensas de entre 80 y 100 litros por metro cuadrado han ocasionado el desbordamiento del barranco de La Saleta, inundando algunas de las calles más próximas y haciendo saltar las alarmas en el municipio.

Durante la noche, la localidad emitió un bando en el que recomendaba a los vecinos mayores o con movilidad reducida que vivan en plantas bajas que permanecieran en las zonas más elevadas de sus viviendas ante la intensidad de las tormentas.

En declaraciones a EFE, el alcalde, Guillermo Luján, informó de que algunas calles colindantes al barranco de La Saleta se inundaron durante la noche por las precipitaciones torrenciales.

Durante la madrugada, el fuerte impacto de las precipitaciones ha ocasionado el desbordamiento de La Saleta a su paso por la localidad de L'Horta Sud.

Durante la jornada de temporal del sábado, otros municipios se vieron también muy damnificados por las lluvias. Es el caso de Carcaixent, donde se registraron acumulados de 110 l/m2 en una hora, lo que dejó imágenes dantescas de algunas calles del municipio convertidas en ríos.

También en otros puntos de la zona cero de la riada del 29-O han vivido una noche pendientes de la meteorología. En Alfafar, algunas calles de la localidad se encontraban anegadas, con dificultad para transitar y con el miedo de que pudiera volver a ocurrir otra inundación similar a la del pasado año.

También durante la noche, el caudal del barranco del Poyo ha crecido a consecuencia de las fuertes lluvias en el punto de confluencia del barranco Cavalls con el barranco Horteta, en el término municipal de Torrent.

Así se lo ha comunicado el Consorcio de Bomberos de Valencia al Centro de Emergencias de la Generalitat, que ha consultado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de la posible repercusión de estas crecidas y se ha alertado a los municipios de la cuenca para que efectúen vigilancia y seguimiento.

La situación en los barrancos se ha normalizado sobre las 04:00 horas conforme a los seguimientos realizados por bomberos del Consorcio de Valencia en los puntos de control, según Emergencias.

Incidencias

Respecto a las incidencias por la lluvia hasta las 8:15 horas, el Consorcio de bomberos de Castellón ha informado de un servicio por entrada de agua en una vivienda y en un vehículo, en zona inundable.

En la provincia de Castellón, los registros más significativos en las últimas ocho horas han sido 29,2 l/m2 en Calig; 28,2 en Borriana; 24,7 en La Pobla de Banifassà; o 22,6 en Moncofa, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Desde el Consorcio de Bomberos de Valencia se ha informado de que han atendido durante la noche 12 achiques, 14 rescates y 42 saneamientos en toda la provincia de Valencia.

Los registros más significativos en la provincia de Valencia en las últimas ocho horas han sido 29,7 l/m2 en Alborache; 28,2 en Bétera; 26,9 en Macastre; 26,4 en Paterna; 24,7 en Yátova; y 24,4 en Riba-Roja de Túria, según Avamet.

En el caso de la provincia de Alicante, el Consorcio de bomberos reporta que no han tenido incidencias por lluvias y tampoco hay registros de precipitaciones relevantes en las últimas 8 horas.