Los bomberos sofocan el incendio de una fábrica textil abandonada en Silla (Valencia)

Bomberos en el interior de la fábrica incendiada de Silla.

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han trabajado esta pasada madrugada en el incendio producido en una fábrica textil abandonada en el término municipal de Silla (Valencia), informa EFE.

El Consorcio ha informado que el aviso por un incendio en el Camí Vell de Russafa en Silla se recibió a las 00:54 horas.

Hasta el lugar se movilizaron tres dotaciones de bomberos de Silla, Catarroja y Torrent, así como el jefe de parque, un oficial y el sargento de Torrent.

Se trata de un incendio industrial en una fábrica textil abandonada de Silla, a cuyo interior han accedido los bomberos para las tareas de extinción.

Las mismas fuentes han informado que los bomberos han acabado sus trabajos sobre las 2: 51 horas.

🎥 Vídeo de l’incendi d’una fàbrica tèxtil abandonada a Silla. pic.twitter.com/kV1fAxYL7t — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) September 21, 2025

Los bomberos provinciales ya tuvieron que actuar para extinguir un incendio industrial declarado en una nave situada en la calle Noria del municipio valenciano de Albuixech el pasado 12 de septiembre.

El aviso se recibió sobre las 16:11 horas y hasta el lugar se movilizó un dispositivo con cinco dotaciones de Sagunt, Pobla de Farnals, Moncada, Torrent, Burjassot, sargento de Sagunt y oficial, según indicó el Consorcio.

El fuego, que se declaró en una zona de almacén con material de automoción, ha generado una "gran" columna de humo en dirección a Albuixech.

