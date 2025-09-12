Un incendio en una nave industrial en Albuixech (Valencia) provoca una gran columna de humo

Efectivos del Consorcio Provincial de Valencia trabajan en la extinción de un incendio industrial que se ha declarado en una nave situada en la calle Noria del municipio valenciano de Albuixech.

El aviso se ha recibido sobre las 16.11 horas y hasta el lugar se ha movilizado un dispositivo con cinco dotaciones de Sagunt, Pobla de Farnals, Moncada, Torrent, Burjassot, sargento de Sagunt y oficial, según ha indicado el Consorcio.

El fuego, que se ha declarado en una zona de almacén con material de automoción, ha generado una "gran" columna de humo en dirección a Albuixech.

Sin embargo, todavía se desconocen las causas que han provocado el fuego.

@BombersValencia mobilitzat a un incendi industrial a 1 nau d’Albuixech, amb productes d’automoció.



Actuen 5 dotacions de Sagunt, Pobla de Farnals, Moncada, Torrent, Burjassot, sergent de Sagunt i oficial.



L’incendi ha generat una gran columna de fum en direcció a Albuixech. — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) September 12, 2025

