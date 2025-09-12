Diana Morant defiende que los barrancos de la dana son "más resilientes" este otoño al tener "más anchura y profundidad"

Imagen del barranco del Poyo a la altura de Torrent. Ayuntamiento de Torrent

La fatídica dana del pasado 29 de octubre de 2024 provocó daños valorados en miles de millones de euros y afectó a infraestructuras hidráulicas, esenciales para la seguridad de los municipios y la población, provocando la necesidad de acometer obras urgentes de reparación.

Casi once meses después, muchas de esas actuaciones continúan en proceso dados los cuantiosos daños; y ante la llegada de la temporada de lluvias tras el verano, la seguridad de estas infraestructuras preocupa especialmente a los vecinos de los municipios afectados por la riada.

Preguntada por EL ESPAÑOL sobre si los barrancos valencianos están preparados para una nueva dana, Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, explicó que tras las inundaciones "los cauces de los ríos ya no son los mismos" y que son "muchísimo más amplios que antes".

Morant reconoció en el desayuno informativo organizado por Forum Europa que "existe una preocupación en la sociedad y es natural", pero recalcó que "las administraciones tenemos que contestar con rigor a las preguntas" sobre riesgos e infraestructuras hidráulicas.

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades recordó que la catástrofe cambió el territorio: "Después de la dana, los ríos comieron terreno y ahora mismo tenemos unos cauces muchísimo más amplios que antes, tanto en anchura como en profundidad".

"La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está consolidando esos cauces, esa mayor capacidad de los ríos", indicó la ministra, subrayando que se trabaja para garantizar más seguridad en futuros episodios meteorológicos extremos.

Según Morant, "el trabajo del Gobierno de España está haciendo que la zona de la dana sea más resiliente que lo que era antes del desastre".

Aun así, insistió en que "no vamos a poder nunca recuperar lo irrecuperable, que son las vidas humanas". Criticó que "a veces nos acordamos poco de las víctimas mortales".

"Además de acompañar a estas víctimas, tenemos que acompañar a toda la sociedad valenciana con proyectos e infraestructuras que aseguren que nuestros pueblos sean más resilientes en el futuro", sentenció.

"No estamos preparados"

Por su parte, la Generalitat Valenciana ya cuestionó la seguridad de los barrancos más conflictivos para una posible dana en el próximo episodio de fuertes precipitaciones.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, denunció que la CHJ no ha agilizado las obras necesarias que se tienen que acometer tras la dana del 29 de octubre.

"¿Estamos preparados? No, no hemos mejorado demasiado", reconoció. "Nosotros hemos utilizado fórmulas de emergencia y de impulsar rápidamente los proyectos porque entendíamos que la situación era urgente. Y ahí la Confederación no ha dotado ni siquiera de un ritmo distinto, ni siquiera ha declarado urgentes las obras", apuntó.

"Se tenían que haber impulsado esas obras, que ya sabíamos que, de haber estado hechas, hubiera cambiado la circunstancia, la situación habría sido distinta". ¿Por qué no están hechas ya?", cuestionó.

"Se tenían que haber impulsado. No estarían acabadas hoy, pero por lo menos habríamos avanzado pasos. Es que no hemos avanzado prácticamente nada en ninguna de las obras grises, valga la expresión, que son las que dependen de la Confederación", recalcó.

A su juicio, la CHJ "tendría que haber ido mucho más rápido" en la adecuación de los barrancos tras la riada del pasado 29 de octubre.

Una actuación a la que también se suma el periodo anterior a las inundaciones, ya que el Gobierno podría haber ejecutado obras en el cauce del Poyo por 55 millones de euros incluyéndolos en los Presupuestos de 2021.