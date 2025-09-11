Joan Baldoví, sobre Mónica Oltra: "Muchos votantes no entenderían que estuviera en un proyecto que apoya al PP"

Joan Baldoví entró a opinar este miércoles sobre el deseo de Ens Uneix de que Mónica Oltra sea su candidata para el Ayuntamiento de Valencia en 2027.

"Muchos votantes no entenderían que Oltra y Compromís estuviéramos al lado de un proyecto que está respaldando al PP y que ha hecho que tenga la diputación de Valencia con el apoyo de Vox", afirmó tajante el portavoz de Compromís en Les Corts durante una entrevista en À Punt.

La reflexión a modo de aviso resulta relevante por el contexto. El líder de Ens Uneix y ex presidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez es amigo personal de Oltra, con quien mantiene buena relación.

Algo que no sucede entre la que fuera vicepresidenta de la Generalitat y la actual cúpula de Compromís. Existe nula comunicación.

Rodríguez ha aprovechado la intención de expansión de su proyecto en la provincia de Valencia para tentar públicamente a Oltra.

"Mónica y yo somos amigos y, evidentemente, siempre le tiro los trastos. Ella tiene en este momento una situación profundamente injusta a la que hacer frente (en referencia al juicio pendiente) y creo que está centrada en conseguir que este caso, que nunca debió existir, quede en el olvido.

De lo que más hablo con ella es de nuestra vida más que de política. Entonces, no, nunca le he hecho un ofrecimiento formal porque tampoco es el momento.

¿Que un día dijera que se viene con nosotros y encabeza cualquier lista? Vamos, yo estaría encantadísimo. Me da igual estar yo en sus filas o que ella estuviera en las mías. Me da absolutamente igual", afirmó el alcalde de Ontinyent en una entrevista con EL ESPAÑOL este verano.

El temor en Compromís

Por ahora, la que fuera vicepresidenta de la Generalitat ha guardado silencio sobre su futuro desde que renunció. Sin embargo, ha comenzado a incrementar su participación en redes sociales y en actos públicos como charlas o presentaciones de libros.

Si se trata del preludio para que dé un paso adelante en el regreso a primera línea política es lo que muchos se preguntan. Y Compromís el que más, pues el 'roto' que podría hacerles una candidatura de Oltra en el ayuntamiento al margen de la coalición sería importante.

El temor cunde y ya se evidencia en las palabras de Baldoví, que ha decidido decantarse por la advertencia hacia su ex compañera.

Además del apoyo al proyecto de Ens Uneix, también mencionó el respaldo al propio presidente de la Diputación, Vicente Mompó.

"Es un presidente que es capaz de decir una cosa en televisión y delante de una jueza se desdice de todo para salvar la coartada del señor Mazón. Mompó podría haber sido en un presidente razonable y se ha convertido en un cómplice del señor Mazón", dijo Baldoví.

Todas estas reflexiones estuvieron precedidas de un ensalzamiento de la figura de Oltra, aunque el mensaje posterior fue claro.

"No se entendería Compromís sin la participación indispensable de Mónica Oltra. Todos los dirigentes le hemos dicho que Compromís es su casa", comentó.

"Todos hablan de Mónica Oltra y quien tiene que hablar de Mónica Oltra es ella. Es la que ha de tomar la decisión que considere oportuna", añadió