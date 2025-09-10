La jueza pide a Servicios Sociales los informes sobre fallecidos por la dana en la residencia de Paiporta

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado pedir a la Conselleria responsable de las residencias los informes que se hayan efectuado sobre el fallecimiento de varias personas por las inundaciones en la residencia de la tercera edad Savia de Paiporta.

El auto, emitido este martes, responde a la solicitud de diligencias de un letrado que incluyen documentación, testificales de la dirección de la residencia y responsables de seguridad o de los trabajadores del turno de tarde noche del 29 de octubre de 2024 o de los servicios de emergencias que intervinieron, así como periciales y una inspección ocular/policial.

De todas ellas, la jueza estima únicamente la solicitud de aportar los informes que se hayan realizado sobre el fallecimiento de residentes por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En esas peticiones, se reclama el libro de incidencias de la residencia, o los protocolos de evacuación y emergencias vigentes en el centro, o informes médicos y asistenciales de una de las residentes, o comunicaciones remitidas desde la Conselleria, el Ayuntamiento de Paiporta y Protección Civil.

También se pedía la declaración del director o directora de la residencia y responsables de seguridad, de los trabajadores de turno de la tarde noche del día 29 de octubre, de familiares directos.

Aunque también se solicitaba la declaración de los responsables de Protección Civil, bomberos y servicios de emergencias que intervinieron en el operativo.

También reclamaba una inspección ocular de las instalaciones de la residencia, con levantamiento de plano y reportaje fotográfico, o informe de la Guardia Civil/Policía Judicial sobre las actuaciones realizadas en la residencia durante la emergencia.

En el auto se razona que algunas de las pruebas y solicitudes de aportación de documentación apuntan "a la existencia de negligencias en la actuación de los responsables de la residencia en la evacuación que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024".

"Ha de tenerse en cuenta", añade la jueza, que no solo dicha residencia, sino la población en general, "sufrió la falta de avisos a la población" al objeto de que se adoptaran medidas de autoprotección, según recoge.

Como se señaló en otras resoluciones en las que se interesó la investigación de las responsabilidades penales en el ámbito de la administración local, "ante la evidente y palmaria falta de avisos a la población, la inactividad patente de la Administración autonómica competente en materia de protección civil, no se puede estimar la existencia de una actuación delictiva por los responsables de la residencia", asegura.

Seis fallecidos

En la jornada de la fatídica dana del pasado 29 de octubre, seis personas fallecieron en el centro ubicado en la 'zona cero' de la tragedia, ante lo que la propia magistrada solicitó un relato sucinto de los hechos y la relación de muertes y lesiones.

La dirección de la residencia Savia de Paiporta remitió a la jueza de la dana un informe sobre el infierno vivido en el que reflejaban "lo extraordinario de la situación vivida" y valoraban "el heroico trabajo realizado por los profesionales".

"Su actuación, en condiciones extremas, fue fundamental para la protección y seguridad de 113 residentes que se encontraban físicamente en el centro en una noche que desafió todos los límites de lo imaginable", señalaron.

La dirección del centro explicó que a las 9:52 horas del 29-O se recibió en el buzón general de correo electrónico de la empresa Savia (no en el específico de Paiporta) un mail de la Dirección General de Dependencia y de las Personas Mayores que adjuntaba el protocolo de actuación en caso de Alerta Meteorológica en centros de día y residencias de personas mayores.

"No consta por parte de ninguna Administración u autoridad (Policía Local, Guardia Civil, entre otros) durante toda la mañana y las horas previas a la inundación comunicación directa con el Centro Savia Paiporta", recalcaron

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, incidieron en que sí enviaron el protocolo de lluvias esa mañana a la empresa y a los correos que en su momento ésta les facilitó para las comunicaciones.