El presidente de la CHJ tuvo 20 llamadas el día de la dana y en ninguna abordó la avenida letal de la cuenca del Poyo

Nuevas comunicaciones, en esta ocasión las llamadas de Miguel Polo el día de la dana, vuelven a acreditar que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se centró en el riesgo de ruptura de la presa de Forata e ignoró la avenida letal de la cuenca del Poyo.

El listado de las comunicaciones del presidente socialista de la entidad, remitidas por la propia confederación a la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, precisa un total de 20 llamadas telefónicas desde las 9:11 horas del 29 de octubre hasta las 1:01 del día 30.

Solo una de ellas versa sobre la cuenca del Poyo. Tuvo lugar a las 13:42 horas. "Hablo con el AMA (agente medioambiental) responsable de la zona del bajo Turia para conocer la situación actualizada del río Turia y del barranco del Poyo. No había nada significativo en esos momentos", recoge el documento.

En ningún momento más se interesó, no al menos mediante llamada telefónica, de lo que ocurrió en la cuenca que causó el 86% de las muertes.

Lo ocurrido coincide con la relación de mails facilitada por la propia CHJ tras la tragedia -tal y como reseñó la Guardia Civil en su informe reciente- y con lo expresado por el propio Polo en un audio filtrado de una reunión en la confederación.

Todos los ojos parecieron puestos en las consecuencias que pudo tener en el río Magro la ruptura de la presa de Forata, ubicada en Yátova. De la grave riada del Poyo solo informó la CHJ a las 18:43 vía mail.

La Generalitat Valenciana, en la misma línea, situó el riesgo en Forata. Tanto fue así que la primera alerta a la población mediante el sistema ES-Alert se envió a las 20:11, única y exclusivamente, por el peligro de que se rompiera la presa.

El mismo, sin embargo, llegó a toda la provincia mientras las víctimas del agua del Poyo morían ahogadas.

Las llamadas

La comunicación más destacable la mantuvo Miguel Polo a las 19.30 horas del 29 de octubre con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Hugo Morán.

Le puso al corriente solo sobre la situación de la presa de Forata, a pesar de que la CHJ ya había comunicado a la Generalitat a las 18:43 el crecimiento exponencial del barranco del Poyo a su paso por Riba-roja.

En esa llamada, Polo informó a Morán de "la indecisión" de la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat (Salomé Pradas) y del "caos" existente en el Cecopi.

Sobre las llamadas telefónicas realizadas por Miguel Polo el 29 de octubre de 2024, la CHJ señala que este responsable "no dispone de móvil corporativo, sino que utiliza el suyo personal".

El documento sostiene que "desde primera hora de aquel día, el presidente de la CHJ estuvo haciendo el seguimiento de los ríos en los que estaba habiendo problemas: Júcar, Magro y Albaida; para lo cual, además de apoyarse en el SAIH, recibió y realizó diversas llamadas con alcaldes y alcaldesas, con agentes medioambientales (AMA) del Organismo, así como algunos vecinos de los pueblos afectados".

Y facilita un extracto de las llamadas "más relevantes", entre ellas desgrana que a las 9:18 llamó al AMA responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar, para conocer las afecciones en las mismas.

A las 9:49 contactó con un vecino de Carcaixent, quien le dio cuenta de la situación porque iba recorriendo la cuenca del barranco de Barxeta y del río Albaida.

Tras ello, sobre las 9:59 habló con la concejala de Carcaixent que dijo que el consistorio estaba al tanto de la situación y que, en particular, habían tomado las medidas pertinentes en la pedanía de Cogullada, que es la que se suele inundar por el desbordamiento del barranco de Barxeta.

Por último, a las 12:51, con el subdelegado del Gobierno en Albacete, porque este se interesaba por la situación del episodio en su ámbito competencial dentro de la demarcación del Júcar, pero en Albacete no había incidencias y así se lo transmitió.

A las 13.26 horas, de nuevo conversó con el agente medioambiental responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar, para que le actualizara los datos sobre las cuencas de los ríos Júcar, Magro y Albaida; y a las 13.37, con el agente del sector de Utiel para contrastar la situación del río Magro.

En ese momento había inundaciones en el municipio, aunque el río no se había desbordado, precisa la confederación.

A las 13.42 horas se recoge una llamada al agente medioambiental responsable de la zona del bajo Turia para conocer la situación actualizada de este río y del barranco del Poyo. La CHJ precisa que "no había nada significativo en esos momentos".

Tres minutos después, a las 13.45, habló, nuevamente, con el AMA responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar para que le diera información actualizada sobre la situación en el río Magro y a las 13:47 transmitió información "puntual" sobre dicho río a la alcaldesa de Carlet.

Las llamadas continúan y a las 13.55 horas, Polo habló con el AMA del sector de Utiel, quien indicó que el río Magro estaba comenzando a desbordarse a su paso por la ciudad, y a las 14:02 comunicó la situación existente en el río Magro, en Utiel, a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Polo conversó con el agente de Utiel a las 14:57, 16:05, 16:59 horas, que estuvo informando que el nivel del río Magro seguía creciendo y la corriente estaba arrastrando coches.

De nuevo, a las 17:10 tiene una llamada con Pilar Bernabé. Según la respuesta de la CHJ, "no tenían claro si la reunión del Cecopi había empezado, y ambos estaban teniendo problemas de conexión para incorporarse telemáticamente".

Este extracto facilitado por la entidad muestra a las 18:02 horas una llamada con alcaldesa de Carlet a la que dio información sobre los caudales de salida de la presa de Forata y la situación de la cuenca del río Magro; y dos intentos, a las 18:35 y 18:59, de hablar con el alcalde de Real pero las comunicaciones estaban caídas.

A las 19.30 horas aparece la llamada con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a quien "puso al corriente sobre la situación de la presa de Forata, así como le informó de la indecisión de la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, y del caos existente en el Cecopi".

Finalmente, a las 22.34 horas habló con el responsable de producción hidroeléctrica de Iberdrola; a las 23:45, comunicó con el alcalde de Fortaleny; a las 23.48 horas, lo hizo con el presidente de la Comunidad de Regantes de Riola; a las 00:54 y 01:01, con el alcalde de Albalat de la Ribera.