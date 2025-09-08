Gan Pampols expone su plan a las asociaciones de víctimas de la dana: "Sois el centro de la recuperación verdadera"

Gan Pampols expone su plan a las asociaciones de víctimas de la dana. GVA

El vicepresidente ha asegurado que la vuelta a la normalidad "solo será plena si alcanza a todos los afectados". Más información :

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha explicado a las asociaciones de víctimas de la dana el Plan Endavant de Recuperación, aprobado por el Consell el pasado 31 de julio.

El vicepresidente ha asegurado que las personas "son el centro de gravedad de cualquier reconstrucción verdadera" y que la recuperación "solo será plena si alcanza a todos los afectados".

En consecuencia, son las personas quienes constituyen el primero de los cuatro pilares básicos del Plan Endavant, elaborado por su departamento, "como respuesta institucional para restaurar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la población y el territorio valenciano tras la riada".

El vicepresidente se ha reunido con los representantes de la Asociación SOS Desaparecidos, Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Associació Víctimes de la Dana 290 2024, Asociación de damnificados por la dana Horta Sud, Asociación Red de Rescate y Salvaguarda del Patrimonio en Emergencias (Respaem) y la Agrupación Ciudadana de Afectados por la dana 'Tots a una veu'.

Al encuentro han asistido también el secretario autonómico para la Recuperación Económica y Social, Venancio Aguado, el director general del Plan de Recuperación y Reconstrucción, Rafael González, y la directora general de Coordinación, Control y Seguimiento, Ana Tortosa.

Gan Pampols ha subrayado ante los colectivos de afectados que el Plan de Recuperación “busca efectos duraderos” y que está enfocado “tanto a reponer lo perdido como a reconstruir con rigor el vínculo entre la población, el territorio, sus infraestructuras y el porvenir”.

El vicepresidente ha remarcado que las 343 medidas de Endavant están dirigidas a proteger a las personas y activos ante potenciales catástrofes, prever y anticipar futuros riesgos naturales y transformar el modelo territorial para avanzar hacia una Comunitat Valenciana “más justa y resiliente”.

Por otra parte, Gan Pampols también les ha avanzado las líneas principales del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción Ante Catástrofes Naturales, pendiente de aprobación en el pleno del Consell.

El objetivo de este plan es mejorar la estructura para dar una respuesta “eficiente y coordinada” ante cualquier tipo de situación con potencial catastrófico.

“El Plan pretende simplificar, automatizar y dejar una estructura lo más sencilla posible para atender cualquier tipo de incidente”, ha señalado el vicepresidente segundo.

Así, Gan Pampols ha explicado los principios del plan “anticipación, planificación integrada, dirección única, organización adaptable, información relevante, gestión integral del riesgo, inclusión y vulnerabilidad y mejora continua”.

El vicepresidente ha destacado también la importancia de la concienciación y la formación a la ciudadanía. “Es esencial reforzar la educación y concienciación de la población ante catástrofes, con especial énfasis en los grupos ciudadanos más vulnerables”, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que entre los pilares del plan marco destacan la ampliación de los sistemas de alerta, la actualización de los mapas de riesgo y el fortalecimiento de las infraestructuras operativas.

En esa línea, el conseller ha entregado a las asociaciones la Guía Informativa sobre Catástrofes Naturales dirigida a la ciudadanía, que figura como un anexo dentro del Plan de Anticipación de Catástrofes, y que reúne información y consejos prácticos de prevención, reacción y respuesta ante las emergencias.

Gan Pampols ha adelantado que este documento será distribuido en breve en formatos electrónicos y tradicionales entre las asociaciones, entidades, ayuntamientos y colectivos sociales para llegar a todos los ámbitos ciudadanos del territorio valenciano.