El plan de Mazón para llegar a 2027: más ayudas por la dana, nuevos Presupuestos y remodelación de Gobierno

Carlos Mazón ha regresado del verano con un plan que no parece diseñado únicamente para consolidarle en el cargo lo que queda de legislatura, sino para catapultarlo como candidato a la Generalitat Valenciana en 2027.

Hasta entonces, es cierto, queda mucho. Y son numerosos los obstáculos y las incógnitas. También los contratiempos, como el de la reciente carta de la periodista Maribel Vilaplana.

Pero de unas semanas a esta parte su entorno no esconde que repetir como cabeza de cartel es algo que ven factible.

Ayudas en la zona cero de la dana, aumento de presencia pública, remodelación del Gobierno y Presupuestos de 2026 son, a grandes rasgos, los ejes de este 'plan de otoño'.

El pasado martes, Mazón anunció un nuevo paquete de ayudas de la dana para familias, autónomos y trabajadores afectados por ERTEs.

En total, el Gobierno valenciano destinará 350 millones de euros que comenzarán a cobrarse este mes de septiembre de forma automática sin necesidad de que los beneficiarios las soliciten ni hagan otro papeleo.

Si bien existen personas que todavía se encuentran a la espera de cobrar las ayudas de la Generalitat, la medida supone que afectados de la dana vean en su cuenta corriente un dinero directo por parte del Gobierno autonómico mientras se cumple el primer aniversario de la tragedia.

Los miles de afectados, además, representan un importante nicho de votantes en la provincia de Valencia.

Gestión y Presupuestos

Junto a estas ayudas, Mazón también quiere seguir avanzando en la normalidad institucional y el pasado miércoles transmitió a su Ejecutivo la directriz de impulsar la acción de Gobierno.

Lo hizo durante la reunión de subsecretarios y secretarios autonómicos que se celebra de manera semanal para ordenar los asuntos que van al pleno.

Tal como informó EL ESPAÑOL, transmitió el mensaje de exhibir gestión de cara a un otoño que se prevé duro a nivel político y puso énfasis en los presupuestos.

Tanto en la agilidad para ejecutar los vigentes de 2025 como en la elaboración de los de 2026. Y esa es, precisamente, otra parte del 'plan de otoño'.

Como publicó este periódico, las consellerias se encuentran en plena confección de las cuentas con la intención de que se presenten en tiempo y forma. Es decir, antes del 1 de noviembre como marca la ley.

El presidente de la Generalitat así lo quiere pese a los riesgos. Son varias las voces del PP y de Vox que no ven del todo oportuno unos nuevos presupuestos tan pocos meses después de que se aprobaran los anteriores (algo que sucedió en mayo).

Mazón preside un pleno del Gobierno valenciano. Rober Solsona / EP

Sin embargo, Mazón quiere seguir adelante. Por este motivo incide, de hecho, en la petición de rapidez en la ejecución de los de 2025, que ahora es baja.

Que las cuentas del próximo año se presenten y tramiten en Les Corts para culminar con su aprobación en diciembre dependerá, en todo caso, de una primera negociación con Vox.

Pocos han olvidado que la anterior no fue fácil. El presidente de la Generalitat tuvo que asumir sus postulados en cuestiones como políticas verdes e inmigración.

Y en la fase de enmiendas el PP acabó cediendo en cuestiones como recortar las subvenciones a los sindicatos, a la patronal; vaciar el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); y realizar pruebas de edad a menores migrantes para cotejar que no son mayores de edad.

Nuevas conversaciones con Vox supondrán un nuevo desgaste para el que algunos no andan con muchos ánimos.

El razonamiento de Mazón, sin embargo, es el de que poder sacar adelante unos nuevos presupuestos refuerza su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a la espera de si hará lo propio con los suyos.

Remodelación de Gobierno

A todo ello se une que el presidente de la Generalitat quiere abordar, también este otoño, una remodelación de su Gobierno. Se maneja el mes de noviembre, según algunas fuentes.

Ésta se llevará a cabo aprovechando la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols.

Él mismo ha asegurado en diversas ocasiones que se marcharía cuando la reconstrucción tras la dana estuviera encarrilada. Y lo cumplirá tras la presentación de todos sus planes.

Aunque este tipo de cuestiones siempre las decide y mide Mazón en primera persona y las suele llevar de manera muy discreta, son numerosas las voces que dan por hecho que Vicente Martínez Mus podría asumir sus funciones.

El titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio es una figura al alza que ha ganado mucha presencia y que tiene buena consideración dentro del Ejecutivo.

Mazón tiene la intención de seguir visibilizando una Conselleria de la Recuperación tras la dana para otorgarle relevancia propia en el organigrama del Gobierno.

De manera que la opción que más circula es que Martínez Mus ascendiera a vicepresidente segundo con las competencias que ya tiene y sumando las de la reconstrucción.

Con ello, compartiría junto a la vicepresidenta de Servicios Sociales, Susana Camarero, ser los cargos más elevados del Ejecutivo.

En cuanto al resto de cambios, poco se sabe. Las quinielas hablan de salidas de más consellers y caras nuevas, pero no hay nada concreto.

Los sobresaltos

Este calendario político trazado por Mazón de septiembre a diciembre tendrá, sin embargo, sus sobresaltos.

El primero ya ha sido el de la carta de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con él en el restaurante El Ventorro el día de la dana.

La salida de aquella cita, según aclaró, se produjo finalmente entre las 18:30 y las 18:45. Inicialmente, el entorno de Mazón dijo que éste acudió al Palau sobre las 18.00 horas.

Versión que con el paso de los meses ha cambiado y ahora ya no existe concreción de horas sobre su llegada al Palau.

La propia Vilaplana también ha variado los tiempos. En su momento transmitió que salió a las 17.45 y el viernes desveló que fue una hora después.

Otro momento importante será el del Debate de Política General de la última semana de este mes de septiembre, su gran examen parlamentario del año.

Última manifestación contra Mazón por la dana. Eduardo Manzana / EP

Pero hay otras dos fechas complicadas: el 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, que suele servir de pulso ciudadano, y el 29 de octubre, primer aniversario de la dana.

Por el momento, el presidente de la Generalitat no se ha reunido con las tres asociaciones de víctimas más representativas, que cada mes salen a la calle a manifestarse para pedirle la dimisión.

Pasado un año, además, llegan los momentos de balances de lo que se ha hecho y de lo que sigue con retraso -como los ascensores todavía sin arreglar en la zona cero y que condicionan el día a día de multitud de personas, especialmente las vulnerables-.

Mazón tratará de ir superando todos estos hitos ante el silencio de una dirección nacional del PP más tranquila por los escándalos que envuelven al PSOE y el cambio de foco a la política 'madrileña'.

Aun así, el final de 2025 y el inicio de 2026 traerá nuevas preguntas. ¿Autorizará Génova un congreso regional a lo largo del año que viene u optará por el dedazo? ¿Se celebrarán entonces los cónclaves que penden del regional, como son los provinciales y locales?

En definitiva, ¿tomará una decisión sobre el futuro de Mazón, quien se centra cada día en recuperar su imagen y liderazgo?