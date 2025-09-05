Ingresa en prisión el cómplice que huyó con el autor del tiroteo de Alfafar: este se entregó en un cuartel de la Guardia Civil

La Guardia Civil en Alfafar tras proferir un vecino a otro tres disparos. Efe / Kai Försterling

El cómplice que huyó con el autor del tiroteo de Alfafar y después se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix entrará en prisión.

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, en funciones de guardia de incidencias, ha decretado, conforme a lo solicitado por la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por su presunta implicación en un homicidio en grado de tentativa con arma de fuego registrado recientemente en la localidad valenciana de Alfafar.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras entender que existe riesgo de fuga a la vista de los indicios de criminalidad recogidos en el atestado policial.

Las diligencias apuntan a que el investigado podría haber actuado conjuntamente, como presunto coautor, cooperador necesario o, en su caso, bajo dolo eventual, en los hechos junto al presunto autor material de los disparos, que está actualmente en paradero desconocido.

El detenido queda ahora investigado en una causa abierta por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El magistrado de Valencia se inhibirá ahora de las actuaciones en favor de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, competente para proseguir con la investigación al tener ya diligencias abiertas previamente por estos hechos.

Los disparos tuvieron lugar sobre las 23:30 horas de este lunes junto a la calle Pintor Sorolla de Alfafar, cuando al parecer dos vecinos de este municipio discutieron y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.

Después, el autor de los disparos escapó del lugar. Aunque inicialmente se sospechaba que se había atrincherado con el arma en una vivienda contigua al lugar de los hechos, finalmente logró esquivar el cerco policial y huyó acompañado del joven que posteriormente se entregó y ahora entrará en prisión provisional.