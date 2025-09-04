Asesina a tiros a un hombre en plena calle en el municipio valenciano de Xirivella y se da a la fuga

Otro suceso trágico y violento se suma a los registrados en el área metropolitana de Valencia durante las últimas semanas.

En este caso, un hombre ha sido asesinado a tiros en la mañana de este jueves en la localidad valenciana de Xirivella, según ha informado la Policía Nacional.

El suceso ha tenido lugar en plena calle del centro urbano poco antes de las 10.00 horas. Concretamente, en la confluencia de la calle Sánchez Moscardó con la plaza Gerardo Garcés.

Al parecer, un hombre habría "disparado con un arma de fuego a otro, de entre 30 y 40 años", que habría quedado tendido en el suelo ensangrentado, junto a un paso de cebra, según han detallado a EFE fuentes municipales.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha señalado que, tras recibir a las 9.45 horas el aviso del suceso, ha movilizado a una unidad del SAMU para "asistir a un hombre herido por arma de fuego".

La Policía Nacional trata ahora de localizar al presunto autor de los disparos, que habría huido del lugar a toda prisa, así como esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este suceso.

Así, agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de las investigaciones del suceso, del que no han detallado si hay detenciones.

Se trata del tercer tiroteo registrado en municipios del área metropolitana de Valencia en las últimas semanas, dos de ellos con resultado de muerte: este de Xirivella y uno en Alaquàs ocurrido el pasado 27 de agosto.

En este último caso, un hombre murió al recibir tres disparos en la puerta de su casa en el barrio de Los Faroles de Alaquàs, en presencia de su hijo de 15 años, a última hora de la noche del 27 de agosto.

Además, en esta misma semana, la Guardia Civil trata de localizar a un hombre que, a última hora del lunes, disparó en la localidad de Alfafar tres tiros en plena calle a otro, un varón de 33 años que se encuentra hospitalizado en La Fe.