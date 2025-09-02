Un hombre se atrinchera en Alfafar (Valencia) tras disparar en una disputa a un vecino, herido grave
La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, ha establecido un cordón policial y trata de que el autor de los disparos salga del inmueble y se entregue.
Un hombre permanece atrincherado y posiblemente armado en una vivienda de la localidad valenciana de Alfafar. La noche del lunes mantuvo una discusión con un vecino y le hirió gravemente de tres disparos de escopeta.
Según ha informado a Efe la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas del lunes, cuando las autoridades recibieron el aviso de un incidente con disparos en torno a la calle Pintor Sorolla del municipio de Alfafar.
Al parecer, dos vecinos de esta población discutieron acaloradamente y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.
El autor de los disparos se marchó del lugar y ahora se encuentra atrincherado en una vivienda cercana al lugar del suceso.
La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, ha establecido un cordón policial y trata en estos momentos que esta persona salga del inmueble, deje el arma que supuestamente lleva y se entregue a los agentes.