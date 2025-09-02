Imagen de la disputa entre los vecinos en Alfafar (Valencia). EE

Imagen de la disputa entre los vecinos en Alfafar (Valencia). EE

Valencia

Un hombre se atrinchera en Alfafar (Valencia) tras disparar en una disputa a un vecino, herido grave

La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, ha establecido un cordón policial y trata de que el autor de los disparos salga del inmueble y se entregue.

Más información: Yampan tuvo una relación con la pareja de un preso y al salir éste de la cárcel lo mató a tiros: "Se desangró en mis brazos"

Valencia
Publicada

Un hombre permanece atrincherado y posiblemente armado en una vivienda de la localidad valenciana de Alfafar. La noche del lunes mantuvo una discusión con un vecino y le hirió gravemente de tres disparos de escopeta.

Según ha informado a Efe la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas del lunes, cuando las autoridades recibieron el aviso de un incidente con disparos en torno a la calle Pintor Sorolla del municipio de Alfafar.

Al parecer, dos vecinos de esta población discutieron acaloradamente y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.

1c3c2db5aa89cac70094303e8d25f247287b2b1fw

El autor de los disparos se marchó del lugar y ahora se encuentra atrincherado en una vivienda cercana al lugar del suceso.

La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, ha establecido un cordón policial y trata en estos momentos que esta persona salga del inmueble, deje el arma que supuestamente lleva y se entregue a los agentes.