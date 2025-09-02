La Generalitat tramitará el parque inundable en el Plan Especial de Reconstrucción para tener el proyecto en 2026

La Generalitat quiere que el parque inundable de 35 kilómetros y 1.500 hectáreas sea una realidad cuanto antes. Y ya se ha fijado un plazo: el proyecto deberá estar preparado en 2026 y, para ello, hará uso del Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR).

Se trata de una herramienta urbanística que permite modificar los planes generales de ordenación urbana de una forma urgente y que sean directamente aprobados por el Consell.

Así lo anunció este lunes el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien recordó que es una fórmula que ya diseñaron para cualquiera de los ayuntamientos que pudieran necesitarlo después de la dana.

Su departamento incluirá una partida para los parques inundables en el presupuesto de 2026 (que se encuentra en elaboración en este momento).

Concretamente, serán dos millones de euros destinados a los estudios previos y al desarrollo del proyecto para su ejecución.

Y ese proyecto, según aseguró, estará preparado a lo largo del ejercicio 2026. "La redacción de algo así necesita su tiempo, pero creemos que durante el año que viene ya es un buen cumplimiento el tenerlo redactado", dijo.

Junto a esta agilización de los plazos con el Peur, otra de las novedades es que el sistema de parques inundables se ha dividido en 18 sectores más la Ciclovía Anular que los enlazará. "En cada uno de estos sectores ya disponemos de un análisis técnico previo de sus características, superficies y usos posibles", concretó Martínez Mus.

El conseller de Infraestructuras lo dio todo ello a conocer este lunes en una reunión que mantuvo con 10 alcaldes de municipios por los que transcurrirá la obra.

Así, acudieron los primeros ediles de València, Paiporta, Sedaví, Picanya, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Benetússer, Massanassa y Manises. Los ayuntamientos de Alfafar, Mislata y Llocnou de la Corona se excusaron de la reunión mientras que los de Paterna y Torrent no asistieron.

Reclamación a la CHJ

El encuentro no sólo sirvió para exponer el proyecto, sino que también tuvo su lectura política. Así, Martínez Mus trata también de hacer un frente común con los alcaldes para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que cumpla con las obras pendientes en los barrancos.

"Les hemos contado un poco la filosofía, pero también que vamos a comenzar una rueda de reuniones en cada uno de los ayuntamientos de forma individualizada para que cada uno pueda trasladarnos sus inquietudes.

Ese proyecto inicial se podrá modular en función de las expectativas que tiene cada ayuntamiento y de las necesidades que tiene cada municipio", explicó.

Martínez Mus junto al alcalde de Paiporta y el alcalde de Picanya. Rober Solsona / EP

En este sentido, aclaró que no pretenden "inmiscuirse" en lo que es la autonomía municipal de cada territorio.

"Simplemente se trata de que todos tengan claro que necesitamos tener un proyecto común que pueda ayudar a las obras de canalización, que también todos estén de acuerdo en reivindicar de forma permanente las obras de canalización, las obras de encauzamiento que tenemos pendientes a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)", comentó.

El parque metropolitano transcurrirá por 15 municipios valencianos. Costoso, extenso, pero que deberá cubrir las necesidades y voluntades de cada localidad.

Se trata de un proyecto muy ambicioso y tendrá un presupuesto de 150 millones de euros. Con ello se pretende crear un nuevo espacio metropolitano inundable que actúe como defensa ante inundaciones, además de complementar las obras de encauzamiento de los barrancos que debe realizar el Gobierno de España.

Así, el nuevo parque se estructurará en dos corredores verdes que conectarán l'Albufera, el Parque Natural del Turia y parte de l’Horta a lo largo de 35 kilómetros. Esto servirá para la regeneración de 1.500 hectáreas de suelo rústico que fueron especialmente afectadas por las riadas.

Este parque, como detalló Martínez Mus, "replicará el papel de l'Albufera en las riadas del pasado mes de octubre, que actuó como elemento laminador del agua salvando vidas, infraestructuras y bienes".

Reuniones

Las reuniones para convertir esta idea en una realidad comenzaron y seguirán con los alcaldes. También está previsto que se celebren encuentros con la Diputación de Valencia (2 de septiembre), la Confederación Hidrográfica del Júcar, los sectores empresariales y sociales, paisajistas, así como con los colegios profesionales.

Los primeros ediles, a criterio de Martínez Mus, "ya venían convencidos en cuanto al objetivo": "Por lo que han dicho durante la reunión, me da la sensación de que con los matices que veremos durante los próximos meses todos estaremos de acuerdo en llegar a un objetivo final".

Estos matices son, por ejemplo, a qué se va a destinar cada espacio. Pero para el conseller no es una prioridad: "No se trata de cuál es la utilidad de cada metro del terreno afectado, nos da igual que sea agrícola, para instalaciones culturales o lúdicas. Lo importante es que no perdamos el objetivo".

Para el titular de Infraestructuras, la idea principal es clara: "Avanzar y agilizar la concertación para poder licitar de manera inmediata los trabajos de consultoría de los sectores prioritarios, en la medida que se alcancen consensos básicos sobre ellos".