La nueva comisionada para la dana se reúne con las víctimas, que le reclaman información sobre las obras hidráulicas

La nueva comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, se ha reunido con algunas asociaciones de víctimas en Valencia. Casi diez meses después de la tragedia, estas le han reclamado información sobre las obras hidráulicas.

Los afectados han pedido también a Pérez datos sobre vehículos que continúan sin localizarse, agilidad en la reparación de ascensores dañados e información actualizada.

Así lo han detallado los representantes de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia, de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre y de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O en la reunión mantenida este miércoles con Pérez tras su reciente nombramiento como comisionada.

Se ha tratado de un encuentro "de trabajo" que, según aseguran desde las asociaciones, ha sido "una primera toma de contacto". Esta reunión fue "bastante larga", dado que se prolongó durante varias horas, y transcurrió "muy bien", han indicado.

El presidente de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, ha relatado que "se trataron muchísimos temas". Según ha detallado, uno de ellos fue el referido a los vehículos que todavía no se han encontrado: "Se nos comentó que para ellos están sustraídos y que se ha estado trabajando y localizando muchísimos", ha apuntado.

Lesaec ha añadido que se les ha trasladado que "se han localizado vehículos que fueron llevados por grúas y que incluso estarían en el extranjero", por lo cual "la DGT y el Ministerio del Interior tendrían conocimiento".

"Nosotros le comentamos la preocupación de los propietarios, sobre todo, por la baja definitiva de los vehículos que no se han hallado para poder acceder a las ayudas", ha explicado.

Este portavoz de los afectados ha agregado que también se les comentó que, "según cálculos del Gobierno, quedarían unos 800 vehículos sustraídos o desaparecidos" y que "se va a seguir haciendo seguimiento y búsqueda", además de destacar que se recomienda a los propietarios que "presenten la correspondiente denuncia por sustracción".

A este respecto, la presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha añadido que se ha reclamado "información actualizada": "Hay gente que aún no sabe dónde está su coche diez meses después de la dana", ha remarcado.

Lesaec ha apuntado, asimismo, que en la reunión también se habló de "la dificultad de empresas y comercios para acceder a los créditos ICO", teniendo en cuenta que "para poder lograrlos se necesita una certificación por parte del Consorcio de Seguros para mostrar que se te va a avalar o que vas a recibir una indemnización", explica.

"Al no tener ese certificado, los bancos no dan ese crédito", ha añadido. Así, ha apuntado que en la reunión se les dijo que "van a intentar aligerar" ese trámite "para que eso fluya más rápidamente y esos negocios puedan abrir".

Igualmente, ha explicado que también se habló de "las reclamaciones que propietarios de viviendas, vehículos o negocios hacen cuando la peritación no es correcta o no la consideran" así. "Nos han dicho que deben hacer esa reclamación y un nuevo peritaje", ha afirmado.

Las obras hidráulicas

Lesaec ha asegurado que en el encuentro con Zulima Pérez se ha emplazado a las entidades de afectados por la dana "a nuevas reuniones con técnicos para tratar particularmente aspectos de la reconstrucción" y poder hablar de ese proceso "mucho mejor".

Sobre este asunto, Mariló Gradolí ha aseverado que se ha pedido a la comisionada la celebración de "una reunión monográfica sobre obras hidráulicas", para saber "cómo están teniendo en cuenta la proximidad del otoño y las lluvias que se dan en esa época".

Gradolí ha indicado que aunque la vicepresidenta tercera y ministra de Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, les presentó el plan de obras, quieren "saber cómo está todo".

Gradolí ha expuesto también que a la nueva comisionada del Gobierno se le ha trasladado la necesidad de trabajar para que las zonas afectadas por este temporal "no acaben siendo una zona vulnerabilizada".

Así, ha afirmado que los colectivos de afectados tienen esa cuestión como "pilar fundamental" entre sus objetivos, con la finalidad de que no queden olvidadas una vez se hayan reparado las infraestructuras dañadas.

"El desastre ha sido tan bestia que es necesario tener en cuenta muchas situaciones. Es muy fácil pasar por encima, ir a la reconstrucción de las obras públicas y no tener en cuenta la situación de familias, empresas y comercios. Pedimos una visión global amplia", ha asegurado.

Alerta temprana

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha explicado que en la reunión hizo hincapié en la necesidad de contar con "un sistema de alerta temprana".

Así, ha comentado a Europa Press que se planteó la posibilidad de que desde la administración central se consiga financiación para los ayuntamientos que soliciten estos sistemas.

"La alerta temprana es fundamental", ha subrayado Álvarez, que ha coincidido con Gradolí en manifestar la preocupación que hay en las zonas afectadas por la dana del 29O ante la próxima llegada del otoño y las lluvias que se puedan producir entonces.

Además, ha manifestado que resaltó la necesidad de incluir la formación en emergencias en la educación, para alumnos y profesores. De este modo, ha defendido la conveniencia de contar con un plan rector, a través de un Real Decreto del Gobierno, para incluir esa materia en los planes de estudio.

Tanto Lesaec como Álvarez han señalado que Pérez les aseguró que para abordar cuestiones relacionadas con la dana "hay mucha más colaboración" entre el Gobierno y la Generalitat "de la que pensamos".