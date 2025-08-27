Vox amenaza con retirar su apoyo al PP en la Diputación de Valencia si financia a la Acadèmia de la Llengua

"Si siguen así las cosas, Mompó (Vicente) perderá los apoyos para la gobernabilidad de la Diputación de Valencia". Vox ha dado por iniciado el curso político en Valencia fuerte con una amenaza al PP en la corporación provincial a cuenta de la lengua.

Ha sido el portavoz de esta formación en Les Corts, José María Llanos, quien ha verbalizado este miércoles la advertencia a los que eran sus socios de Gobierno en la Generalitat y a los cuales apoyan en el Gobierno de la Diputación de Valencia.

Todo viene derivado de las subvenciones a la Acadèmia Valenciana de la Lengua (AVL), un organismo estatutario que Vox ve como "el caballo de Troya del catalanismo y el separatismo en la Comunitat", tal como ha expresado Llanos.

En los últimos presupuestos de 2025 de la Generalitat, la formación de Santiago Abascal logró que el PP incluyera un recorte del 45% de las subvenciones a la AVL como condición para dar su voto favorable a las cuentas.

Con ello, de los 3,9 millones de euros con los que contaba hasta ahora, pasaba a disponer de 2,2 millones de euros. En la práctica, suponía que la institución quedara atada de pies y manos en lo que a acciones y jornadas u otro tipo de iniciativas se refiere, pues esa cantidad prácticamente le sirve sólo para cubrir nóminas.

Vox presumió de "asfixia" ante la incomodidad del PP y las críticas de la oposición y de la propia AVL, que se ha movilizado en la denuncia pública.

En todo este contexto llegó Ens Uneix, formación que lidera Jorge Rodríguez, expresidente socialista de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent.

El partido cogobierna en la corporación provincial junto al PP y ha aprovechado la situación para anunciar que está ultimando un protocolo que incluye un mecanismo de apoyo directo para "salvar" las actividades de la AVL ante los "recortes impuestos" por Vox a los populares en la Generalitat.

"Políticas de izquierdas"

Esta aportación podría rondar los 200.000 euros para los años 2025 y 2026, destinada a proyectos como la reedición de cómics para público infantil y juvenil, las iniciativas de 'Escriptor de l'Any', que en 2026 homenajea al periodista Almela i Vives, y los espectáculos de música, teatro y cuenta cuentos en escuelas e institutos.

El pasado mes de abril, la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, ya mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, donde se "constató la buena sintonía y la voluntad de reforzar la colaboración histórica entre las dos instituciones".

Ante la polémica suscitada, Ens Uneix ha anunciado ese apoyo económico a través de las áreas que gestiona en la Diputación. Algo que el PP respaldará previsiblemente.

Y es en este escenario en el que Vox ha saltado. "Nuestros compañeros de la Diputación, vistas estas políticas de ir contra el pueblo valenciano que está aplicando el señor Mompó, además siguiendo los pasos de Ens Uneix, han dado la voz de alarma", ha expuesto José María Llanos.

"No estamos de acuerdo con ello, y siguiendo el discurso único que compartimos basado en el sentido común, hemos advertido al señor Mompó de que si siguen así las cosas probablemente pierda los apoyos", ha asegurado.

"Si esas son las políticas para la Diputación, Vox no lo va a respaldar. Me imagino que los compañeros de la Diputación estarán hablando con el señor Mompó para que la sangre no llegue al río, pero si se dedica a hacer políticas de izquierdas Vox no va a poder estar a su lado", ha añadido Llanos.