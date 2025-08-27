Cambio importante en el metro de Valencia: estas son las líneas que vuelven a estar operativas a partir del 1 de septiembre

Metrovalencia vuelve de las vacaciones de verano con un cambio importante que afecta a dos de sus líneas a partir del 1 de septiembre.

Es un cambio positivo: a partir de ese día, el tráfico ferroviario entre las estaciones de Aragó y Marítim de las Líneas 5 y 7 de Metrovalencia se va a restablecer.

Tras finalizar las obras en el túnel que comparten ambas líneas, el transporte puede volver a circular por las vías. También se recuperará la circulación entre Masies y Bétera (L1), que actualmente está en obras.

Así lo ha anunciado este miércoles el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una visita a las obras en la estación de Ayora, acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra, y el director gerente de FGV, Alfonso Novo.

"Estamos hablando de recuperar la movilidad de más de medio millón de viajeros al mes, si sumamos los pasajeros del tramo Aragó-Marítim a los del Masies-Bétera", ha destacado Martínez Mus.

Así, ha asegurado que "es una muy buena noticia para todos los usuarios de Metrovalencia que vuelvan a disponer, tras unas obras necesarias, de un transporte público cómodo, rápido y sostenible".

Desde la Generalitat recuerdan que las actuaciones en las Líneas 5 y 7 consisten en la rehabilitación y renovación de los elementos de la infraestructura y superestructura del tramo del túnel. "En estos dos meses se ha actuado en las paredes laterales, ya que presentaban graves desperfectos, que ha sido necesario sanear y reparar", ha señalado el conseller.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ejecuta desde el pasado 27 de junio obras en el tramo comprendido entre las estaciones de Aragó y Marítim de las Líneas 5 y 7 como parte del proceso de renovación de la infraestructura subterránea de la red de Metrovalencia. El tramo afectado comprende más de 2,5 kilómetros de longitud y cuatro estaciones: Aragón, Amistat, Ayora y Marítim.

Estas obras, con un presupuesto de 3,6 millones de euros, se realizan con el fin de cumplir con los estándares establecidos para la red ferroviaria autonómica en la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de Seguridad Ferroviaria y a requerimiento de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviaria.

Así, Martínez Mus ha destacado que "desde el próximo lunes se podrán realizar los trayectos completos de ambas líneas" y que "los trabajos se están ejecutando en verano para afectar lo menos posible a los desplazamientos de los miles de usuarios que emplean estas instalaciones".

Aragón ha permanecido abierta y la estación de Marítim ha mantenido el servicio de su conexión tranviaria con las Líneas 6 y 8, que permiten acceder a la fachada marítima de Valencia.

Metrovalencia ha promocionado como itinerario alternativo para los viajeros a las playas de la ciudad el uso de las líneas tranviarias 4 y 6, con conexión con las líneas de metro 3 y 9 en Benimaclet y 1 y 2 en Empalme.

Como medios alternativos se ha recomendado también el uso de los servicios de transporte público urbano con acceso cercanos a las estaciones afectadas.

Interrupción entre Masies y Bétera

Por otro lado, los trabajos en la A-7 para mejorar la funcionalidad y la seguridad vial de un tramo de la autovía próximo a la red de Metrovalencia también han implicado el corte del servicio ferroviario entre las estaciones de Masies y Bétera, que también ha afectado a Horta Vella, de la Línea 1 (Bétera-Castelló).

Mientras se ejecutan las obras del Ministerio, también del 27 de junio al 31 de agosto, "se ha dispuesto un servicio alternativo de autobús para garantizar los desplazamientos entre Bétera, Horta Vella y Masies que se ha convertido en principio y final de la Línea 1 de Metrovalencia", añaden desde el Gobierno valenciano.

En este sentido, el conseller ha comentado que, "al igual que en el tramo Aragó-Marítim, el Masies-Bétera de la Línea 1 de Metrovalencia también restablecerá sus circulaciones ferroviarias el 1 de septiembre, dando continuidad a su recorrido hasta la cabecera de la línea en Bétera".