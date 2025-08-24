Aemet activa el aviso amarillo por tormentas con granizo y fuertes vientos en el interior de Castellón este domingo

Una persona se protege de la lluvia con un impermeable. Joaquin Corchero Europa Press

Fuertes lluvias azotan las comarcas del interior norte de la provincia de Castellón en la tarde de este domingo. Vilafranca y Morella son las dos poblaciones más afectadas. La Aemet activa el aviso amarillo hasta la medianoche.

La Agencia Estatal de Meteorología abarca con este alerta de tormentas con granizo y fuertes vientos en las comarcas del interior de Castellón y norte de la provincia de Valencia.

La peor parte se están llevando Els Ports y Alt Maestrat, que tienen hasta el 70 % de probabilidades de tener precipitaciones de hasta 20 litros en una hora. Es aquí donde se concentran también las tormentas.

Alcalatén y Alto Palancia en la provincia de Castellón junto a Els Serrans y Plana de Utiel en la de Valencia se mantienen dentro del aviso amarillo pero con una probabilidad menor, de hasta el 40 %.

El aviso está activo desde las 14 horas y se mantendrá hasta la medianoche, según indica Aemet. Desde primera hora de la tarde se están registrando en municipios como Vilafranca las tormentas anunciadas que el organismo estatal destaca que son de intensidad fuerte o muy fuerte.

La predicción marca que los intervalos nubosos están aumentando desde el mediodía del domingo. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el norte de Castellón, en descenso en el interior de Valencia y sin cambios en el resto.

Las temperaturas máximas también entrarán en ascenso. El viento soplará tendiendo a sureste flojo ocasionalmente moderado por la tarde.

El lunes se mantendrá el cielo muy nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. No se descartan chubascos, esta vez en el sur de Valencia y norte de Alicante por la mañana y en el interior de Valencia y de Castellón por la tarde, que podrían ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas mínimas en ascenso en Valencia y en la comarca de Els Ports y con pocos cambios en el resto mientras que las máximas entran en descenso en el sur de Valencia y extremo norte del litoral de Alicante y con cambios ligeros en el resto.

El viento llegará flojo de componente norte en el litoral de la mitad sur y flojo de dirección variable en el resto las primeras horas, tendiendo a componente este por la tarde, moderado en Alicante.

El martes tenderán a desaparecer las nubes salvo intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia a primeras y últimas horas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros: máximas en ascenso en el interior de Valencia y con cambios ligeros en el resto.