Apuñalan a un joven durante una pelea multitudinaria en Nules (Castellón)

Un joven de 18 años resultó herido a primera hora de la mañana de este sábado tras una pelea multitudinaria registrada a la salida de una discoteca en Nules (Castellón), según confirmaron la Guardia Civil y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat a Efe.

El altercado se produjo alrededor de las 6:30 horas, cuando, por motivos que todavía se investigan, varias personas comenzaron a enfrentarse en las inmediaciones del local de ocio nocturno.

Durante la reyerta, el joven sufrió una herida de arma blanca en un costado. En el lugar recibió asistencia sanitaria por parte de un equipo de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del SAMU, que posteriormente lo trasladaron al Hospital de la Plana. Allí permanece ingresado con pronóstico reservado.

La investigación ha sido asumida por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, que trabaja para esclarecer los hechos, localizar al responsable del apuñalamiento e identificar al resto de los participantes en la agresión.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.