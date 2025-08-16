Muere a los 88 años Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Europa Press / Rober Solsona

Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha fallecido la pasada noche del viernes a los 88 años, según han informado fuentes del PSPV-PSOE.

El funeral tendrá lugar este sábado, a las 19.00 horas, en la Basílica Arciprestal de la localidad castellonense de Morella, tal y como recoge Europa Press.

La familia y la agrupación de Morella agradecen "todas las muestras de consuelo y afecto que está haciendo llegar mucha gente", han destacado las mismas fuentes.