Muere a los 88 años Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig
El funeral tiene lugar este sábado a las 19.00 horas en la Basílica Arciprestal de la localidad castellonense de Morella.
Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha fallecido la pasada noche del viernes a los 88 años, según han informado fuentes del PSPV-PSOE.
El funeral tendrá lugar este sábado, a las 19.00 horas, en la Basílica Arciprestal de la localidad castellonense de Morella, tal y como recoge Europa Press.
La familia y la agrupación de Morella agradecen "todas las muestras de consuelo y afecto que está haciendo llegar mucha gente", han destacado las mismas fuentes.