Apertura confirmada en Valencia: un popular y barato supermercado italiano abre su primer local en la ciudad

Todavía no ha abierto sus puertas y este local ya está considerado como el más italiano de Valencia. Se trata de Italianíssimo, un supermercado que, como su propio nombre indica, proviene del país en forma de bota: Italia.

En sus redes sociales, el supermercado ya con sede en Valencia enseña sus estanterías repletas de productos. Quesos, pasta, cafés... todo con aroma a Italia. Y como aseguran ellos mismos, con precios "más baratos" que en su propio país.

Según informa la propia empresa, el establecimiento contará con artículos importados directamente desde Italia de marcas como Kimbo, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Lavazza, De Cecco y Rummo.

El local abre el 18 de agosto en Valencia, en la calle Camí Nou de Picanya número 9. El horario de apertura es de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a sábados.

El supermercado no dispone, por el momento, de servicio de venta en línea, pero la marca sí que lo tiene. Así, en su página web, destacan que son "especialistas en proveer al sector de la restauración de productos italianos".

También presumen de los más de 1.200 productos con los que cuenta Italianíssimo en su tienda online, todos ellos con origen en Italia. Entre ellos figuran diversos productos lácteos, embutidos, pastas, galletas y conservas.

Explican en la página web que en Italianíssimo dan "tanta importancia a la calidad de los productos como a la del servicio" que ofrecen a sus clientes.

Para ellos, "cada cliente es único". "Nos esforzamos por conocer sus gustos y necesidades para poder llegar a ofrecerle aquellos productos que encajan a la perfección con su negocio y su perfil comercial", detallan.

Además, presumen de tener contacto directo con los chefs de las marcas italianas "de mayor prestigio": "Nos visitan cada año para presentarnos las últimas tendencias y novedades". Así, aseguran, consiguen tener "excelencia y tradición directamente desde Italia".