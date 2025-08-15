Emergencias pide "extremar la precaución" ante el riesgo extremo de incendios en la Comunitat durante el puente

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido este viernes, festividad de la Virgen de Agosto, una nota informativa en la que recuerda que toda la Comunitat se encuentra en riesgo extremo por incendios forestales hasta el lunes 18.

Así, destacan que durante los próximos días "se podrán alcanzar temperaturas por encima de los 43 grados en algunos puntos del litoral de Valencia".

"Recordamos que estamos en alerta por temperaturas máximas en toda la Comunitat Valenciana", subrayan en la red social X. En este perfil actualizan en tiempo real los diversos incendios y situaciones de riesgo que se puedan producir.

Entre las recomendaciones de Emergencias destaca una dirigida a la salud de las personas de riesgo. Piden precaución a niños, ancianos y personas enfermas, ya que "el calor extremo puede afectarles especialmente".

En cuanto a los incendios forestales, Emergencias explica que la persistencia de estas condiciones térmicas extremas contribuye a la desecación del combustible forestal, lo que incrementa el riesgo de fuegos.

Por ello, se recomienda extremar la precaución en espacios forestales y se recuerda la prohibición del uso del fuego en esas zonas.

También destaca la petición a los municipios en fiestas la restricción de la actividad de fuegos artificiales por riesgo de fuego en zonas próximas a masa forestal, para así evitar la propagación de incendios forestales.



De esta forma, Emergencias sigue las indicaciones de Protección Civil ante la situación de riesgo extremo de incendios y la adversa situación meteorológica por altas temperaturas, dado que durante esta festividad se celebran diversas actividades festivas en muchas localidades de la Comunitat.



En la nota señala que, vista la situación que está atravesando España con los incendios forestales, "el uso de fuegos artificiales, especialmente en contextos de altas temperaturas, baja humedad y viento, incrementa de forma significativa la probabilidad de incendios forestales y urbanos, así como el riesgo para la seguridad de las personas".

🚨El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido una nota informativa, siguiendo las indicaciones de @proteccioncivil:



➡️Debido a la festividad hoy de la Virgen de Agosto y la celebración de diversas actividades festivas en muchas localidades de la Comunitat Valenciana.… pic.twitter.com/8zirsjV3Hx — Emergències 112CV (@GVA112) August 15, 2025

Por este motivo, recomienda extremar las medidas de seguridad en el uso y manejo (incluida su distribución y venta) de fuegos artificiales, valorando en cada caso la posibilidad de su suspensión, si las condiciones climatológicas y de riesgo de propagación de incendio en distintas zonas del territorio así lo aconsejan.



También aconseja limitar la autorización de espectáculos pirotécnicos en periodos declarados de alto o extremo riesgo de incendio forestal, así como coordinar las decisiones con ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de extinción y autoridades de medio ambiente.



Por último, recomiendan impulsar campañas de concienciación ciudadana, informando de las restricciones, los riesgos asociados y las sanciones en caso de incumplimiento.

Temperaturas extremas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes el aviso nivel naranja en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia por temperaturas máximas de 39 grados. Hay aviso amarillo en el litoral norte y sur de Alicante y el litoral norte de Castellón por máximas de 36 grados.

Asimismo, estarán este viernes en aviso amarillo el interior sur de Valencia por máximas de 39 grados; el interior norte de Valencia por temperaturas de 36 grados y el interior sur de Castellón por máximas de 37 grados.



También habrá aviso naranja el sábado y domingo en toda la provincia de Valencia por máximas que podrían llegar a los 43 grados, y el sábado en el litoral norte de Alicante por temperaturas de 39 grados.



El sábado estará activo el aviso amarillo en el litoral de Castellón y su interior sur por máximas de 36 grados y en el interior de Alicante y su litoral sur por temperaturas de hasta 38 grados.



Por último, se ha establecido el domingo el aviso amarillo en el litoral de Castellón y el de Alicante por máximas de 36 grados y el interior alicantino y el interior sur castellonense por temperaturas de 38 grados.