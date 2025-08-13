Reabiertas al baño las cuatro playas del municipio valenciano de Oliva que cerraron por contaminación fecal

La Conselleria de Medio Ambiente ha notificado al Ayuntamiento de Oliva (Valencia) que puede abrir al baño sus playas este miércoles después de que los resultados preliminares de los análisis del agua hayan sido positivos.

Así lo ha confirmado la administración autonómica y lo ha anunciado el Ayuntamiento, después de que este martes cuatro playas de la localidad valenciana cerrasen al baño al presentar contaminación fecal.

En concreto, los resultados duplicaban los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, lo que muestra una contaminación de origen residual.

Las muestras fueron tomadas en la entrada Burguera de la playa de Terranova; la calle Isla de Córcega de la playa de Pau-Pi; el final del Paseo del Almirante de la playa de Aigua Blanca; y en Olivanova, en la playa de Aigua Morta.

En estos puntos se identificaron niveles elevados en los parámetros microbiológicos de control en las muestras de agua tomadas este pasado lunes, según informaron fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente.

Precisamente una semana antes del cierre de estas cuatro playas, el municipio valenciano de Alboraya prohibió el baño en una de sus playas debido a los "altos niveles microbiológicos" detectados en el barranco del Carraixet y las acequias de San Vicente y La Marquesa. La misma estuvo cerrada varios días de julio por el mismo motivo.

El pasado 25 de julio se decretó el cierre de la de Port Saplaya por una "contaminación residual". Todo apuntaba a que el problema provenía de la red de alcantarillado de la zona.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se toman muestras en 300 zonas de baño de la Comunitat para, precisamente, detectar estos problemas.

Cuatro días después del cierre, el 29 de julio, todavía permanecía sin bañistas, aunque ya se conocían los motivos: las lluvias provocaron, a través de las acequias, una fuerte presencia de niveles microbiológicos en el mar.

El cierre se realizó "de manera preventiva para garantizar la salud de las personas, para lo cual se analiza semanalmente la calidad de las aguas y de la arena", detalló el consistorio en un comunicado.



La playa reabrió al baño el 30 de julio "al haberse obtenido resultados conformes en el último muestreo realizado", informó la Conselleria de Medio Ambiente.