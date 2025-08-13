Un joven no da crédito a lo que sucede en Valencia tras 8 meses instalado en la ciudad: "Nadie me va a bajar de este barco"

Un joven que reside en Valencia desde hace ocho meses no da crédito a lo que sucede en la ciudad. A su juicio, es de las capitales que tiene "peores conductores".

"Sin duda, sin duda alguna. Nadie me va a bajar de este barco", asegura Álvaro Mirón en sus redes sociales. Se muestra crítico tras llegar a la conclusión de que "la gente conduce fatal".

"Nunca había visto tanto 'estúpido' al volante como he visto aquí en Valencia", explica en un vídeo subido a su perfil de Tiktok.

"No sé si sabéis del dato de que Valencia es la tercera ciudad del mundo con más semáforos, que ya me parece una locura. Está llena de semáforos la ciudad. La gente conduce fatal, la gente aparca fatal, la gente hace todo fatal con el coche", prosigue.

Lo cierto es que Valencia es la ciudad que concentra más semáforos por habitante de Europa, pero se sitúa en segunda posición a nivel mundial, solo por detrás de Nueva York.

Álvaro, además, alucina con un comportamiento que sucede en Valencia y que no había visto en otro lugar: "Dejan el coche en doble fila con el freno de mano quitado. Cuando alguien viene y necesita sacar su coche, si tiene otro delante lo que tiene que hacer es empujarlo, es una locura".

También hace mención de las glorietas: "Hay rotondas con seis carriles, iba a decir, pero ni siquiera están delimitados". "La gente que se ha sacado el carnet de conducir aquí, chapó", concluye.

El vídeo ya alcanza las 187.000 visualizaciones, 1.099 comentarios y 15.800 likes. Muchos usuarios comparten la misma opinión que Álvaro.

"Como persona que vive en Valencia y que se ha sacado el carnet aquí, confirmo, lo de las rotondas es locura, pero te acostumbras y te imaginas las líneas", comenta un valenciano.

"Aquí la preferencia en las rotondas la tiene el que entra primero, los de atrás que espabilen", bromea otro.

Mientras que otro residente en Valencia desde hace dos años también le da la razón: "La gente se cruza de carril en carril sin señalizar y 'como Pedro por su casa'. Nadie respeta la distancia de seguridad, ni los vados, y como dices, se saltan los semáforos. Siempre la culpa será tuya".

Más críticas

Recientemente Christian Ramos, otro joven, opinó algo muy similar sobre la conducción en Valencia: "Creo que a la gente le regalan el carné, hacéroslo mirar".

En su caso, destacó la cantidad de accidentes que puede llegar a evitar: "Esta semana si no he evitado cuatro o cinco accidentes, no he evitado ninguno".

Ramos tiene el carnet desde hace relativamente poco tiempo, aunque dice haber sido siempre "un apasionado de los coches".

En el vídeo, titulado Hablemos de cómo conduce la gente, Christian lanzó una pregunta a los conductores valencianos: "¿Sabéis que al compraros un coche, sea de segunda mano o nuevo, te regalan los retrovisores y los intermitentes?".

Explicó cómo, en numerosas ocasiones, ve a otros conductores que van a su lado que "se cambian de carril sin intermitente y sin mirar". "Puede que justo yo esté en su punto muerto, pero para algo tenemos un bonito cuello, para girarlo y mirar", argumentó el joven.

Así, lamentó la situación que le toca vivir cada día: "Si en esta última semana no he evitado cuatro o cinco accidentes, no he evitado ninguno". Y acusa a un perfil concreto de conductores, los taxistas.

"Lo que más rabia me da es que sean taxistas, se creen los reyes de la carretera y se meten sin mirar", resaltó.

En los comentarios del vídeo, que cuenta con más de 60.000 visitas en TikTok y 40.000 en Instagram, algunos usuarios le dan la razón: "Totalmente cierto, la gente conduce fatal".