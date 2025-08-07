El Gobierno incumple su promesa con los autónomos de la dana: sin prórroga de la prestación anunciada en enero.

Cerca de 5.000 autónomos afectados por la dana que tuvo lugar el pasado 29 de octubre en la Comunitat Valenciana siguen a la espera de que el Gobierno cumpla su promesa de prorrogar la prestación por cese de actividad extraordinaria.

Un compromiso adquirido en enero por la ministra de Inclusión y Servicios Sociales, Elma Saiz, pero que ocho meses después continúa sin materializarse, tal y como denunció este miércoles el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana (ATA), Alberto Ara.

La situación ha derivado en un cabreo generalizado por parte de los afectados, que, según Ara, son "quienes están sufriendo el problema más grave tras la riada, dado que se trata de aquellos que no tenían cotizaciones suficientes para acceder a cualquier otro tipo de prestación".

Los contactos por parte de ATA con el Ejecutivo central para que desbloquee esta tarea pendiente han sido constantes a lo largo de estos meses. Al menos, hasta en cinco ocasiones trasladaron a distintos representantes del Gobierno la urgencia por activar estas ayudas con las que se habían comprometido.

La respuesta siempre fue favorable, según el presidente de los autónomos valencianos, hasta que dejaron de obtener respuesta el pasado mes de marzo tras remitir una carta a la ministra para recordarle su promesa. A partir de ahí, nada.

El pasado 30 de enero, la propia Saiz anunció que su departamento prorrogaría la prestación para los autónomos afectados por las inundaciones que hubieran tenido que suspender su actividad como consecuencia del temporal.

La medida, según la ministra, permitiría que estos trabajadores por cuenta propia pudieran continuar garantizándose unos ingresos o facilitar su reincorporación gradual a la actividad tan pronto como fuera posible.

Varias personas limpian el barro acumulado por la dana en un municipio valenciano. Alejandro Martínez / EP

"El Gobierno de España se comprometió, y así queda demostrado, en desplegar toda la ayuda que haga falta todo el tiempo que sea necesario", sostuvo la también responsable de Inclusión en el Ejecutivo central.Pero con el paso de los meses la ayuda prometida no llegaba.

"Tras acabarse la primera prestación en enero, hubo un compromiso por escrito de que se iba a prorrogar, pero no se prorrogó. Tiempo después se lo hice saber a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y me consta que lo trasladó al Ministerio", explicó Alberto Ara tras una reunión celebrada este miércoles con el presidente del Consell, Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat.

Esta sería la segunda vez que la Asociación reclamaría la ayuda para los autónomos. En marzo, cansados del incumplimiento, la asociación envió una carta, también firmada por el presidente de la patronal empresarial CEV, Salvador Navarro, solicitándole esta ayuda. "Pero ya no obtuvimos respuesta", ha revelado.

"Situación realmente complicada"

Días antes, también habían logrado arrancarle el mismo compromiso al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que les aseguró que "se pondría en marcha" en un encuentro que mantuvieron. Con estas, fueron ya cuatro las ocasiones en las que lograban que el Gobierno se mantuviera en lo anunciado.

"El 12 de marzo, en una reunión a la que asistieron los reyes de España, el presidente de la CEV, la Cámara de Comercio y la CEOE, Cuerpo volvió a comprometerse a poner en funcionamiento esta prestación de forma urgente y con carácter retroactivo", detalló el presidente de los autónomos.

Alberto Ara se reúne con Carlos Mazón. EE

Sin embargo, a pesar de ello "en estos momentos, a fecha de agosto, la prestación ni está ni parece que se le espera", criticó visiblemente molesto por esta falta de respuesta hacia este colectivo. "Estamos en una situación realmente complicada", denunció.

Preguntados por esta cuestión, el Ministerio de Seguridad Social no ofreció ninguna respuesta al respecto a este periódico.

Tributación de ayudas

Más allá del incumplimiento en la prórroga de la prestación, el presidente de los autónomos también cargó contra el Gobierno por el hecho de que las ayudas de la Generalitat "que ya han cobrado los afectados" tengan que tributar en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. "Nos parece francamente injusto", criticó.

La administración autonómica pidió al Gobierno autorización para que estas quedaran exentas de tributación poco después de activarlas. Sin embargo, el Ejecutivo central no lo autorizó.

Carlos Mazón atiende a los medios tras el encuentro con el presidente de ATA, Alberto Ara. EE

Con estos mimbres, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con quien Ara se había reunido minutos antes, se sumó a esta protesta: "No contentos con mentir y abandonar a los autónomos, el Gobierno de España ha negado que nuestras ayudas no tributen en el IRPF", lamentó.

"Lo ha hecho con sus propias ayudas, pero no lo ha querido hacer con las de la Generalitat para que sean peores. Es una competencia inmoral que no tiene ningún sentido", llegó a acusar el jefe del Consell.