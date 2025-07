La vida de los 'exconsellers' de Vox, un año después: de una fractura de costillas toreando a aparecer en el congreso del PP

La ruptura de Vox en los gobiernos autonómicos de España de los que formó parte, incluido el de la Comunitat Valenciana, provocó hace un año la salida de la Generalitat de los que fueron sus consellers, sin siquiera haber cumplido el primer aniversario de su incorporación al Ejecutivo.

Vicente Barrera, José Luis Aguirre y Elisa Núñez abandonaron la primera línea de la política, pues ninguno de ellos era diputado.

Los tres rehicieron su vida profesional, dejando espacio para la vuelta al toreo esporádico en el caso del exvicepresidente, o un acercamiento al PP en el caso de la que fuera titular de Justicia.

El 11 de julio de 2024, pocos minutos después del anuncio de la decisión por parte del presidente nacional del partido, Santiago Abascal, el jefe del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, cesó de manera fulminante a los titulares de las carteras de Vox.

Fueron momentos de tensión interna, puesto que no todos compartían la estrategia. Algo que se percibía dentro del grupo parlamentario de Les Corts y dentro del propio Ejecutivo, donde los consellers de Vox acababan prácticamente de iniciar su gestión y se limitaron a acatar las órdenes de la dirección.

El que fuera vicepresidente primero y responsable de Cultura Vicente Barrera admitió este viernes en declaraciones a EL ESPAÑOL que fue una marcha "traumática" ante las "dudas de si se iba a entender".

Pasado un año señala, sin embargo, que cree que en realidad sí que fue la mejor estrategia y que el electorado lo ha comprendido. Aun así, no todos se fueron de la misma manera.

Ninguno descarta volver

Elisa Núñez se dio de baja de Vox y dirigió una carta a Abascal en la que afirmaba que no compartía "la deriva radical que el Comité Ejecutivo Nacional del partido ha introducido en las políticas contra la inmigración irregular y en materia de violencia contra la mujer".

Núñez dejó claro que nadie en la cúpula del partido le avisó de nada y que se enteró por los medios de comunicación de la ruptura del pacto con el PP.

Pasados 12 meses de lo sucedido, ¿qué ha sido de los exconsellers? Ninguno de ellos tenía acta de parlamentario y el caso de Aguirre fue especial, puesto que además renunció a ella para irse al Gobierno y con la salida lo perdió todo.

Así que tanto él como Barrera y Núñez abandonaron sus únicos cargos públicos en julio de 2024. Lo que no quiere decir que no quieran volver, puesto que ninguno de los tres lo descarta en un futuro.

El exvicepresidente de la Generalitat dejó de ser administrador de siete empresas, así como consejero de otra mercantil, dos meses después de tomar posesión en 2023. Lo hizo al límite del plazo que otorgaba la ley de Incompatibilidades para los cargos públicos.

Tras dejar la Generalitat, explica a este periódico que retomó su actividad profesional y sus negocios. Con ello regresó a la gestión de sus empresas.

Aunque es torero retirado, recientemente toreó en tres festivales "de manera esporádica y después de muchos años", comenta. Uno de ellos fue en la Plaza de Toros de Valencia por los damnificados de la dana el pasado mayo.

Hace solo unos días compartió en sus redes sociales un vídeo suyo toreando en el que, además, reveló un percance reciente en los ruedos. "Retazo de mi actuación en Navas de San Juan tras el percance que me supuso la rotura de dos costillas. Viva el toreo", dijo.

Retazo de mi actuación en Navas de San Juan tras el percance que me supuso la rotura de dos costillas.

Viva el toreo. pic.twitter.com/O7omgnENdN — Vicente Barrera Simó (@BarreraSimo) July 8, 2025

Barrera sigue afiliado a Vox y continúa formando parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como vocal. El jueves se le pudo ver en la Plaza de la Reina durante la visita del secretario general del partido, Ignacio Garriga.

De unos meses a esta parte su regreso siempre ha estado en la rumorología de Vox. Desde los movimientos para que lograra el acta de concejal en el Ayuntamiento de Valencia, al que iba como número 7 de la lista -a raíz de la crisis con Juanma Badenas-, a que pudiera acabar como presidente provincial de la formación en Valencia ante un hipotético relevo de Ignacio Gil Lázaro.

Preguntado por todo ello lo niega y simplemente remarca que sigue siendo una persona "muy comprometida con el proyecto de Vox" y que se encuentra "a disposición" del partido "en cualquier lugar", sea "en primera, segunda o quinta fila".

"No tengo ambición política. Si me piden que apoye a quien sea en el Ayuntamiento o en la Generalitat lo haré. Si mañana me piden que dé un paso adelante donde sea, lo haré", asegura.

Gusta para la alcaldía

En cuanto al exconseller José Luis Aguirre, actualmente es asesor del grupo de Vox en el Parlamento Europeo, donde da apoyo desde Valencia en asuntos de Agricultura, la materia en la que es especialista como ingeniero agrícola de larga trayectoria.

El exdirigente sigue, por esta vía, totalmente vinculado al partido. No son pocos los miembros de Vox que lo mencionan con un perfil con el que contar en un futuro en las listas después de todo lo ocurrido.

Entre los deseos que circulan se encuentra que sea el próximo candidato al Ayuntamiento de Valencia. Algo que en todo caso decidirá la dirección nacional y para lo que todavía queda tiempo puesto que las próximas elecciones municipales son en 2027.

Por último, Elisa Núñez es la única que se encuentra totalmente apartada de Vox después de dejar el partido con importantes críticas a la cúpula nacional. En todo caso, mantiene buena relación con algunos de los que fueran compañeros.

La exconsellera volvió a ejercer como abogada y reabrió su despacho, en el que lleva diferentes asuntos de civil y penal (su especialidad).

Además, es profesora de Teología y de Derecho en la Universidad Católica de Valencia, donde ya era docente antes de su salto como titular de Justicia.

Desde que abandonó el Gobierno, Núñez ha realizado un acercamiento al PP, aunque no está afiliada. Así, se ha dejado caer por varios actos. El último y más destacado, el congreso nacional del partido de la semana pasada para sorpresa (y comentarios) de multitud de cargos populares.