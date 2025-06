Cinco técnicos de Emergencias señalan ante la jueza de la dana que la CHJ tenía que avisar del riesgo del Poyo en el Cecopi

Durante las últimas semanas han comparecido en el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja varios testigos que se ubicaban en la sala de control del Centro de Coordinación de Emergencias.

Se trata de personas que ocupaban diversos puestos y cuyo superior jerárquico es el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez.

Sus testimonios han aportado diversas novedades sobre qué ocurrió la tarde de la dana en el edificio de l'Eliana. Y, específicamente, en el espacio en el que desarrollaron su actividad, que se encontraba a pocos metros de la sala en la que se celebró el Cecopi desde las 17.00 horas.

Estos técnicos han coincidido básicamente en dos grandes aspectos: de un lado, en que la entonces consellera de Interior Salomé Pradas ostentaba el mando único de la emergencia y sobre ella recaían todas las decisiones al ser la directora del plan.

De otro, que la CHJ tenía la oligación, no sólo de aportar la información, sino de interpretar los datos en el Cecopi.

En este punto cabe recordar algunos aspectos. Por el momento, sólo hay dos investigados en la causa (Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso). La jueza no considera reprochable penalmente la actuación de la CHJ ni de su presidente, Miguel Polo.

La magistrada cree que la Generalitat tenía sobrada información la tarde la dana para tomar las medidas de protección a la población -desde la de la Confederación, con los datos actualizados del SAIH, hasta las llamadas del 112 con rescates e inundaciones-.

La Audiencia de Valencia ha avalado recientemente estas tesis al analizar los recursos de los primeros autos de la instructora. Aun así, deja la puerta abierta a nuevas consideraciones en función del desarrollo de la investigación.

Uno de los interrogantes que ya se va cerrando con las comparecencias en sede judicial es qué cadena de comunicación siguió el famoso correo de la CHJ de las 18.43. Era aquel que alertaba sobre la brutal subida del barranco del Poyo, que ocasionó la mayor parte de las muertes.

En el citado mail automático se hacía constar que el caudal ya alcanzaba los 1.686 m3/s. Pero hasta entonces, la subida -lógicamente- fue progresiva y no hubo correos previos sobre esa tendencia. Se iba actualizando el SAIH.

El de las 18.43 llegó a la Sala de Emergencias y, de acuerdo con los técnicos, se anotó en el Coordcom (el sistema que integra todas las comunicaciones internas de Emergencias en la Generalitat).

Esa fue la vía -además del propio envío original del correo- de que el Cecopi lo tuviera. Pero nadie ha comentado por ahora que lo trasladara allí.

El motivo al que aluden todos estos testigos es que la CHJ estaba allí presente y dieron por hecho que se encargarían de alertar.

En el momento de llegada del mail, el Cecopi se encontraba desconectado de manera telemática (así permaneció entre las 18.00 y las 19.00 aproximadamente).

A la espera de próximas explicaciones ante la jueza, no parece que hubiera ningún cruce de llamadas al respecto del correo, pues la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reconoció que se enteró del desbordamiento del Poyo por una conversación con la alcaldesa de Paiporta a las 19.05.

Sin embargo, los técnicos apuntan a las competencias que la CHJ tenía el día de la dana. Aquella tarde, todos los ojos estaban en la presa de Forata, cuyo colapso habría provocado una catástrofe muy superior.

"Estas personas en el Cecopi deberían hablar un poquito de la letra pequeña. Los barrancos aguas abajo del Poyo no tienen ningún registro de caudal. No existe ningún automatismo que permita saber qué cantidad de agua discurre por esos cauces", señaló.

Este testigo declaró que recibieron el correo en la Sala y que a él le pasaron la información. Lo pusieron en el CoordCom porque les resultaba sorprendente que tuviera un caudal tan elevado, no lo entendían y no les parecía "normal".

Coordinadora de recursos y protección civil en Emergencias y jefa de servicio de riesgos tecnológicos

Ha sido una de las últimas testigos en desfilar. Fue la persona que abrió el correo de la CHJ en la Sala de Emergencias.

Cuando lo abrió vio "que era una cantidad alta", pero no supo interpretarlo: "No vi ninguna frase que me alertase, no había una bandera roja. Además, yo no tenía que valorar ese dato", afirmó

"Cuando lo vi lo comuniqué y lo leí en voz alta para que los compañeros presentes en la Sala conocieran el contenido. Recuerdo que el caudal excedía de los 1.500 m/3, que la tendencia era ascendente. Se lo trasladé al técnico de la Sala".

El citado técnico ya compareció en su momento ante la jueza y argumentó que no comunicaron nada porque en el Cecopi estaba conectado el presidente de la Confederación, Miguel Polo, y dieron por hecho que la información la estaría trasladando él.

"A posteriori he visto otros correos redactados por la CHJ y eran copiaspegas, lo único que cambiaba era el umbral. El contenido era básicamente la localización, cuantificación numérica, régimen ascendente y que había seguimiento por parte de la CHJ. Lo único que cambiaba era la cuantía", destacó la testigo.

Mensaje de alerta de protección civil. Alejandro Martínez / Europa Press

Igualmente, expuso que las valoraciones de los riesgos "quien mejor puede hacerlo son la Aemet y la CHJ".

"En el Cecopi hay un Comité de Dirección, con un representante de la Delegación del Gobierno, y luego hay un Comité Asesor, que asesora al de Dirección. Y hay un grupo de seguimiento de riesgos", detalló.

"En su ámbito competencial, cada agencia valora y hace sus propuestas al Comité de Dirección. Lo importante es la información que los órganos difusores aportan en el Cecopi", agregó.

Una de las acusaciones preguntó si "la información, si no se valora en la gravedad y consecuencias, son solo datos" y "si no se valora y en el Cecopi no se dice la gravedad, las decisiones no son acertadas".

Ella respondió: "Claro, los especialistas son los que pueden asesorar a la dirección".