Confinamiento, evacuaciones... la declaración del jefe de la Aemet ante la jueza muestra el caos en el Cecopi con la alerta

La declaración ante la jueza de la dana de José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, evidencia al detalle el caos que se produjo en el Cecopi durante la tarde de la tragedia en lo concerniente a la alerta a la población.

El técnico compareció como testigo el pasado 2 de junio y la transcripción de su interrogatorio trascendió este martes.

En él expuso, de manera cronológica, los momentos más tensos del Cecopi del 29 de octubre puesto que todo lo que ocurría se lo fue transmitiendo pormenorizadamente al delegado territorial de la Aemet, Jorge Tamayo, vía Whatsapp.

Núñez explicó que, según la normativa, él forma parte del comité asesor. Aquel día estaba en su puesto de trabajo y sus funciones eran analizar la evolución meteorológica y proporcionar datos de

pluviometría en tiempo real y acumulada.

Cuando se conectó al Cecopi convocado a las 17.00 horas, no conocía, dijo, a mucha gente de la que estaba. Entre los asistentes se encontraba el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en remoto; o la exconsellera Salomé Pradas, a la que no conocía.

Igualmente, se encontraban el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, gente de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y otros por remoto. De la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) había 5 ó 6 personas en la sede de la delegación. Él sólo conocía a su presidente, Miguel Polo.

El primer mensaje que le mandó al delegado territorial de la Aemet fue a las 17.26, en el que le puso: "Situación crítica, embalse de Forata casi desbordándose, están pensando en evacuar porque el desembalse va a ser muy rápido. Va a declarar el escenario de emergencia 2 la CHJ".

Desde esa hora y hasta el envío de la alerta a la población a las 20.11, toda la preocupación se centró en Forata, tal como han admitido todas las personas que han declarado ante la jueza. De hecho, cabe recordar que el primer Es-Alert se envió por el riesgo de rotura de la presa.

Núñez comentó que a las 17.43 le comunicó al delegado territorial que había tenido su primera intervencion y que había contado la situación de lluvias torrenciales en el oeste del área metropolitana de Valencia.

Preocupados por Forata

Su interlocutor le preguntó si les había asustado, a lo que el testigo le respondió que no porque todos en aquel momento "estaban preocupados por Forata" y no parecían pendientes de su información.

Según declaró ante la jueza, él informó en el Cecopi dónde estaba lloviendo y del viento que tendía a desplazarse hacia el norte. Así, él habló de lo que pasaba en la zona de Calicanto, Real, Montroi, Turís o Godelleta.

En ningún momento, señaló, especificó que era la zona del barranco del Poyo, pero lo era. "El gestor de la Emergencia debería saber que en Turís, Real o Godelleta era una zona donde estaba lloviendo mucho y que eso podía traer problemas", indicó.

De acuerdo con Núñéz, la CHJ no aportó datos sobre esta zona y decía que no descartaba el escenario de rotura de la presa de Forata, mientras la DGT hablaba de carreteras cortadas y la UME de que intentaba acceder a una urbanización y no podía por la fuerte corriente. Eso fue a las 18.24.

Imagen de una reunión del Cecopi tras la dana. Jorge Gil / Europa Press

A las 18.31, el jefe de la Aemet recibió una llamada de una persona que se identificó como la secretaria general de la delegada de gobierno en la Comunitat para transmitirle que Bernabé estaba "muy preocupada por la línea de AVE".

Él no dudo en decirle que la cortaran "ya que solo faltaba un accidente ferroviario".

A las 19.12 le comentó a Jorge Tamayo que iban a enviar un mensaje a toda la poblacion. Se trataba del ES-Alert y no recuerda que se hablara de ello antes de las 19 horas, algo que también aseguró Salomé Pradas en su declaración como investigada.

"No se sabía qué hacer"

En aquellos instantes, incidió ante la jueza, "no se sabía qué hacer". Según la cronología de mensajes con el delegado territorial de la Aemet, una vez le comunicó: "van a enviar un mensaje masivo a móviles a las zonas afectadas con el texto de que estén conectados y atentos porque están pensando en evacuar".

Recordaba nítidamente, eso sí, que se barajó la posibilidad de hacer un confinamiento, entre otras cosas porque los servicios de emergencia no podían acceder.

En este punto, concretó, fue Pilar Bernabé "la que más insistía en hacerlo", mientras alguien ponía pegas. "Decían que para un confinamiento había que hacer una orden. La delegada

dijo que pondría a los servicios jurídicos de la Delegación a hacer una orden", destacó ante la jueza.

Después, no sabe por qué, "pero se dejó de hablar de ello" y "lo de la evacuación se descartó". Cree que fue el jefe de bomberos quien dijo que eso era generar pánico. Así que durante una hora "se discutió sobre cómo organizar para enviar el mensaje".

A las 19.18, Núñez escribió en el grupo de redes de la Aemet: "Está muy mal la cosa, no descartan el escenario de rotura de presa. Está entrando un caudal a la presa con un periodo de retorno de 5.000 años".

A las 19.19 añadió: "En dos horas preven que se desborde la presa de Forata, a partir de ahi no descartan ningun escenario". A las 19.20 comunicó en ese mismo grupo que decidían enviar mensajes masivos a la poblacion aguas abajo de Forata.

A las 19.28 fue cuando Pilar Bernabé estalló: "¿Si hemos confinado por un puto virus no vamos a hacerlo por esto?" e insistió en que ponía a los servicios jurídicos.

A la misma hora, Núñez proseguía informando por Whatsapp: "El Júcar está subiendo mucho de caudal. Está en máximos históricos de caudal en huerto de Mulet, Algemesí".

A las 19:30 comentó: "Van a indicar que se refugien en plantas altas ante la dificultad de evacuacion. El mensaje va a ir a las dos Riberas, porque el Júcar también puede causar problemas. Hay gente atrapada".

Distintas opciones

A las 19.31 continuó: "Realmente creo que no saben ahora mismo ni cómo está la situación". A las 19.32: "orden de confinamiento". A las 19:34: "Orden de confinamiento y prohibición de circulación. Toda la provincia de Valencia confinada". A las 19:35: "Prohibición de circulación".

Núñez destacó ante la jueza que de toda esta sucesión de mensajes se puede comprobar cómo en el Cecopi "se iban barajando varias opciones, desde el confinamiento hasta la evacuación, hasta el mensaje a distintas zonas".

A las 19.41 él mismo intervino en el Cecopi para apuntar que, aunque no era su competencia, parecía que sería lógico un "confinamiento muy sectorizado, casi masivo, para evitar desplazamientos".

Labores de limpieza tras la dana. Eduardo Manzana / Europa Press

Ahí, aclaró a la magistrada, dio su opinión, "no sabe si porque estaba perdiendo la paciencia" debido a que veía "que la cosa se hacía muy larga".

A las 19.46 Núñez informa a través de Whatsapp de que el mensaje va a ir a toda la provincia de Valencia "aconsejando no moverse de casa". Dos minutos más tarde añade: "Previsión de que rebose, en una o dos horas (Forata). A partir de ahí no se descarta cualquier escenario".

"Media provincia inundada"

A las 20:01 comunica: "Mucha gente atrapada en carreteras. Realmente no sabemos a

esta hora cómo está la situación". Un minuto más tarde relata: "La urgencia está en el embalse, pero está media provincia inundada, con gente atrapada en carreteras. Al menos 14 km de gente que hay que rescatar en la A7".

Más o menos a las 20.02 o 20.05 se debió de suspender la reunión del Cecopi para gestionar el envío del mensaje, según Núñez. Éste se mandó a las 20.11.

A las 20.14, el jefe de la Aemet continúa informando vía Whatsapp: "Ahora van a enviar otro mensaje específico a la Ribera Alta, Baixa, Horta Sud, y Hoya de Bunyol, aconsejando alejamiento de cauces y subir a plantas altas".

Núñez hizo hincapié en que no sabe "por qué motivo se retrasó la emisión de este segundo mensaje 50 minutos respecto al primero si se había acordado en el Cecopi enviar los dos".

De hecho, en su opinión, el segundo "era el importante porque el primero era genérico y el segundo era el que recomendaba permanecer en viviendas y estar alejados y en zonas elevadas en aquellas zonas próximas a ríos, cauces, barrancos o ramblas".

Riada sólo detectable con personal

El testigo expuso ante la jueza su valoración de la primera riada. Así, remarcó que a las 19.38 recibió un whatsapp con el hundimiento de la pasarela de Picanya, el cual se produjo realmente a las 18.17.

Esto confirma, afirmó, "las hipótesis de que la primera riada llegó de las precipitaciones que se estaban produciendo en las cabeceras de los barrancos de Horteta, Gallego y Pelos". Los dos primeros desembocan en el Poyo.

"El caudalímetro que mide el caudal del barranco del Poyo está en el cruce de la A3 con el barranco, en el término de Riba-roja. Pero la primera avenida de lluvias se registró aguas abajo", explicó.

Por tanto, "no se podía registrar por el caudalímetro porque esas precipitaciones procedían de dos barrancos que no están aforados. Es decir, que desaguan aguas abajo del medidor de la CHJ".

En este sentido, detalló que hubo varias oleadas. "La primera oleada llegó por las precipitaciones en los Barrancos de Horteta y Gallego", incidió. Fue de las que él estuvo informando en el Cecopi y de las que informó la meteoróloga de la Aemet, aseguró.

Pero "eran riadas que no se podían detectar con instrumental, solo podían haberse detectado con personal in situ".

Críticas a Mazón

Núñez defendió igualmente ante la jueza las predicciones del organismo -"el umbral es el acordado con Protección Civil, el gestor de la emergencia lo conoce", argumentó- y criticó las palabras del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aquella mañana.

Éstas fueron: "Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18:00 horas disminuya la intensidad en todo el resto de la Comunitat".

Sus palabras fueron, a su juicio, "incomprensibles" por el tono tranquilizador. Lo que más le chocó, le dijo a la jueza, fue que "lo afirmó cuando aún quedaban 6 horas de aviso rojo, no eran ni las 12 de la mañana": "No fue lo que dijo sino cuándo lo dijo".

Núñez remarcó, además, que en las riadas de la dana de septiembre que afectaron a la Vega Baja el Cecopi se convocó un día antes y que en las situaciones en que se ha declarado el aviso rojo lo habitual es que se haga 1 o 2 días antes.

También insistió en que quien dirige las reuniones del Cecopi "es la Generalitat Valenciana" y que la primera vez que se habló de "múltiples víctimas" fue a las 00.17.