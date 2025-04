Pradas declaró a la jueza que no tenía asesores en Emergencias y que la coordinación dependía de los técnicos

La exconsellera de Interior, Salomé Pradas, afirmó en su declaración ante la magistrada que instruye la causa de la dana que no tenía asesores en materia de Emergencias y que la coordinación durante el 29-O dependía de los técnicos.

Su decisión "hubiera sido muy irresponsable si no hubiera atendido a los técnicos y aplicar lo que dice el plan", argumentó Pradas, que insistió en que podría haber cometido "una temeridad" o, incluso, legalmente se le podría haber atribuido un delito de prevaricación.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la declaración de Pradas el pasado día 11 de abril ante la jueza en la que aseguró que no dirigía nada y que no tenía conocimientos ni experiencia en Emergencias.

En esta misma comparecencia, puso el foco en la falta de información desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y negó que se estuviera esperando al president, Carlos Mazón, para el envío de la alerta masiva a la población.

En su declaración, en la que únicamente respondió a preguntas de su abogado, Pradas aseguró que los planes de emergencias, según le explicaban los técnicos, están diseñados para una aplicación con automatismo para no tener que pensar ni tomar decisiones.

Además, aseguró que tampoco disponía de asesores en materia de emergencias, ya que el gabinete de la conselleria de Justicia e Interior comprendía una jefa de gabinete, un jefe de prensa, un asesor de asuntos parlamentarios y un asesor de asuntos generales.

Los expertos en emergencias el día de la dana, puntualizó, era el comité asesor del Cecopi. Allí, según afirmó, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y ella eran "las no expertas en la materia, sino representantes institucionales", y los expertos "eran los que tenían que coordinar".

Hizo referencia también a que, según el plan de inundaciones, cuando se decreta el nivel 2 se constituye un comité de dirección que ejerce una dirección "única, coordinada y colegiada en la que la presencia de los representantes garantiza una mayor eficacia en la respuesta del conjunto de administraciones que intervienen en la emergencia". "Más que un mando único hay una dirección única", resumió.

Reunión del Cecopi del 4 de noviembre de 2024. Carlos Luján / Europa Press

La exconsellera defendió que estuvo "al pie del cañón desde el primer minuto, con su equipo de emergencias, ocupada y preocupada". Además, para Pradas, la catástrofe tuvo "muchas circunstancias concurrentes, faltaba información y se iba actuando conforme se tenía la información y se proponía en base a ello". Los técnicos "valoraban y proponían".

Imagen del 29-O

Pradas también aportó una fotografía sobre el lugar físico en el que se encontraba. Explicó a la jueza que en el Cecopi había una pantalla donde estaban conectados por Webex y no había pantallas informativas.

Eran "tres paredes, una puerta y un panel con una puerta; y había un pasillo tras una pared que era donde tenían una neverita y una cafetera". En una sala del CCE --no del 112-- había funcionarios con sus pantallas, con una pantalla con la hora puesta y se pasaban los avisos, aunque no específicos ni con detalles.

Dicha sala Cecopi "solo tiene paredes y dos puertas". En concreto, una pared panelada con una puerta "más rudimentaria" que es la que ella utilizaba, ella como mucho abría la puerta para atender o hacer llamadas y volvía.

En cuanto a la cronología, relató que a las ocho le encargó a su jefa de gabinete el seguimiento de la emergencia para estar informada y pidió al secretario autonómico y al director general de emergencias que hicieran seguimiento.

Además, apuntó que la delegada de Gobierno no la convocó a una reunión de las 9.30 horas con otras administraciones y fuerzas de seguridad y que ella cree que hubiera sido "conveniente para una mejor coordinación".

Conversaciones con Bernabé

Durante su declaración, Pradas afirmó que en las llamadas con Pilar Bernabé, ni la delegada del Gobierno ni ella plantearon activar la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Estas conversaciones entre ambas se producen a las 12.23 y a las 12.48 horas. Sin embargo, a las dos de la tarde vuelven a hablar por el desbordamiento del Magro a su paso de Utiel, momento en el que la exconsellera sostiene que "inmediatamente" solicita la UME a Bernabé; aunque reprocha que "tardó tres horas en activarse".

En cuanto a los avisos de la CHJ, recuerda que "por tres veces bajan el caudal y la alarma, y hasta las 18:43h no hay ninguna información sobre caudal por parte de la CHJ" ni se verbaliza en el Cecopi.

Salomé Pradas junto a Pilar Bernabé en el Cecopi. Carlos Luján / Europa Press

A las 18:43, en el aviso del CHJ, indicaba 1º, 2º y 3º aviso de caudal, pero, según sus palabras, "nunca les llegó, lo cual denota que hubo avisos que nunca les llegaron".

A las 17.00 horas empezó el Cecopi, donde ella estuvo presencialmente "desde que se convoca hasta el día que fue cesada".

"Colapso" del 112

Ante la jueza también reconoció que el servicio del 112 llegó a "colapsar" y que no se pudo atender algunas llamadas aunque el servicio estaba reforzado, no sabe si por problemas técnicos o alguna otra causa porque ella no tenía el conocimiento directo.

Además, destacó que esas llamadas no llegaban al Cecopi porque están en salas diferentes, en edificios distintos, y que no le llegó ninguna llamada de Paiporta, Chiva u otros lugares, haciendo hincapié en que estaban centrados en Utiel-Requena y Forata.

Del mismo modo consideró que la CHJ avisó "muy tarde" por email a la Generalitat Valenciana y no al Cecopi. En ese momento, sostiene que la barrancada ya se había producido y que ellos fueron conscientes de lo ocurrido sobre las 21:00 horas.

Por último, insistió en que estuvo desde el primer momento "haciendo lo posible desde su posición institucional" y opinó que sí se tenía que haber decretado la emergencia nacional aquel mismo día.