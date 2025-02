Salomé Pradas, exconsellera de Mazón, asegura que no esperó "a nadie" en el Cecopi para enviar el SMS de alerta a la población

Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, ha defendido este jueves que en la reunión del Cecopi del día de la dana "no se estaba esperando a nadie" para enviar el SMS de alerta a la población.

"Soy consciente de que aquel día yo era la representante de la Generalitat, lo asumo. Pero allí había mucha más gente. Eso era una emergencia y las emergencias se dirigen por técnicos, como toda la vida", ha explicado Pradas a Europa Press.

Pradas ha asegurado que en el Cecopi, durante el día de la dana "había más de cien años de experiencia" entre todos los técnicos, bomberos, representantes de Policía Nacional, Guardia Civil o de la UME.

De hecho, ha recordado lo que uno de los técnicos le llegó a decir: "Consellera, estábamos preparados para una gota fría, pero no para el fin del mundo". "Y eso ilustra perfectamente lo que pasó", ha afirmado.

Sin embargo, en sus declaraciones también ha hecho hincapié en la "falta de información" que recibieron en Emergencias, donde llegaron "tres mensajes" sobre el barranco del Poyo.

Así, ha admitido que ella escribió un mensaje en la red social X hacia las 14.00 horas que "iba en consonancia con la alerta hidrológica emitida".

"Pero es que después de eso, por tres veces, la Confederación Hidrográfica del Júcar nos dice que no hay agua en el Poyo", asegura. Reclama que se tenga en cuenta "qué información teníamos y cuál no".

"El plan lo pone claro: Aemet y la CHJ tienen que remitir la información una vez valorada, porque ni siquiera todos los técnicos allí de la Generalitat, por no decir ninguno, son ingenieros, que puedan saber esa información qué quiere decir", ha especificado.

SMS de alerta

De la misma manera, Pradas ha incidido en que los técnicos de la Generalitat Valenciana le aseguraron que "se cumplió el plan y el protocolo perfectamente".

"No hay directrices técnicas, no hay modelos, no hay momentos en los que se envía o no se envía. No existe esa información técnica que necesitaban los técnicos para hacerlo conforme a una directriz de emergencia", ha defendido.

Con respecto al proceso judicial en curso sobre la causa de la dana, la exconsellera ha expresado que "su única preocupación" es "que se sepa la verdad por respeto a las víctimas y a sus familias" y, también, porque ella misma lo necesita.

"Se siguió el protocolo y las indicaciones, como dice el plan. Además, hay un comité asesor técnico que es el que debe proponer las medidas. Es que lo dice el plan, no lo digo yo", ha subrayado.