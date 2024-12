Brutal ataque de dos perros peligrosos a dos niños en Segorbe: "Mi hijo pudo morir en brazos de su hermano"

Pasaban pocos minutos de las 15 horas del pasado lunes cuando dos hermanos que se encontraban jugando al fútbol en la localidad de Segorbe se vieron sorprendidos por dos perros peligrosos, según señalan los denunciantes.

María, la madre de los pequeños, relata a EL ESPAÑOL el infierno que vivieron sus dos hijos de 10 y 14 años. "Mi hijo pudo morir en brazos de su hermano", lamenta.

Tal y como aparece escrito en la denuncia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en un momento dado el balón con el que jugaban salió de la pista y el hermano menor se acercó a recogerlo. En ese instante, dos perros se le escaparon a una mujer y atacaron al pequeño.

La denuncia especifica que "ninguno de los canes llevaba bozal y al menos uno de ellos, de raza American Stanford", atacó al menor "mordiéndole fuertemente".

La profundidad de las heridas llegaba a los ocho centímetros, "hasta las fascias musculares", así lo señala la madre, que entró en "estado de shock" cuando vio a sus pequeños en el hospital.

"Mi hijo mayor tuvo que auxiliar al pequeño. Me rompí. No entiendo cómo esta mujer se marchó y abandonó a dos niños que estaban en riesgo, no lo concibo. No tiene perdón", expresa.

María estaba trabajando cuando los perros atacaron a sus hijos. Cuando llegó al hospital vio sentado "roto de dolor y las manos llenas de sangre" al mayor, que socorrió a su hermano como pudo.

"'Ha sido culpa mía. Le insistí que no se fuera, que mi hermano estaba sangrando'", me dijo. Está muy afectado psicológicamente, recae sobre él mucha culpa", afirma la madre sobre su hijo mayor.

Sin embargo, el más afectado de los dos, de diez años, le dijo: "Mamá, no te asustes. Estoy bien, pero creía que estaba soñando cuando el perro me mordió".

EL ESPAÑOL también ha podido corroborar el parte médico de lesiones que ha sufrido el menor: una contusión en la cara externa del muslo derecho, con secuela.