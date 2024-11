La Aemet rebaja a naranja el aviso por lluvias en el litoral de Valencia: "Lo peor de esta segunda DANA ya ha pasado"

🔴 COMUNICAT 14/11/24 4:50 hores



☔️ Superem els 60 litres/m2 en 1 hora. Problemes en molts carrers de la falda de la muntanya també per l’arrossegament de material.



⚠️ Demanem a la ciutadania que no isquen de casa i que no agafen cap vehicle. pic.twitter.com/084MOOx656