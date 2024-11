Alberto Contador entrega bicicletas en Valencia: 80 nuevas bicis para los pueblos afectados por la DANA

"Ya de camino a Valencia para hacer la primera entrega de bicicletas en la zona afectada por la DANA". Así empieza el mensaje publicado en los últimos días por Alberto Contador anunciando la llegada de bicicletas a la zona afectada por la DANA en Valencia para facilitar la movilidad de los afectados.

Alberto Contador es uno de los mejores deportistas de España. Con dos títulos del Tour de Francia, dos victorias en el Giro de Italia y tres victorias en la Vuelta a España, es un exciclista profesional que figura entre los mejores corredores de este siglo.

Desde que se retiró de la alta competición en 2017, este corredor madrileño se ha volcado con los damnificados. El proyecto Bicis para la Vida by Škoda de la Fundación Contador desplazó a la zona cero de la DANA un convoy de tres furgones hasta tierras valencianas para la entrega de bicicletas, componentes y material diverso de primera necesidad entre los afectados de esta catástrofe, según informó la Fundación Contador en su página web.

La DANA arrasó hace dos semanas con especial virulencia las comarcas de L'Horta Sud, Hoya de Buñol-Chiva y también la Ribera Alta y la Ribera Baixa. Un temporal que según los últimos datos oficiales, ha dejado al menos 215 fallecidos en la zona y una incuantificable cantidad de daños materiales.

Todo el material, con unas 80 bicicletas al frente, procede de las donaciones de personas e instituciones, que se han querido volcar con los afectados, y en cuya logística ha sido fundamental la participación de la Fundación SEUR.

"Las poblaciones de Picanya y Paiporta fueron las dos primeras destinatarias de un contingente de soporte de naturaleza ciclista que se enmarca en la sinergia impulsada desde Valencia y su área metropolitana por un colectivo de voluntarios, tiendas e instituciones que vienen trabajando sobre el terreno desde los primeros días de la catástrofe", según detalló la Fundación Contador.

La cooperación del deportista ha sido canalizada a través de Do You Bike, Todo Bici Valencia, Vuelta de Tuerca Bike Shop, Esportactiu, Cicloesfera, Cáritas Valencia y la iniciativa solidaria del deportista de ultrafondo y activista contra el cáncer Juan Dual.

"En la zona, las necesidades siguen siendo diversas y acuciantes. La prioridad, además de conseguir la ayuda, pasa por distribuirla de la forma más efectiva y eficiente posible", manifestó la Fundación Contador.

"Vamos tres furgonetas con unas 80 bicicletas más otras que ya tenemos en Valencia gracias a SEUR. Muchísimas gracias por vuestras donaciones, estas bicicletas ahora son vida", publicó en sus redes sociales el exciclista antes de partir desde Madrid hacia Valencia.

Peticiones

Las consecuencias de la DANA son inmensas, muchas infraestructuras han sido destruidas y la movilidad sigue sin ser sencilla en un entorno de devastación, coches apilados, residuos, escombros y barro que aún requiere de más tiempo y de más recursos para ser eliminado.

En este contexto, las bicicletas emergen como excepcionales aliadas para la logística y la movilidad. La Escuela de Ciclismo de la Fundación, en colaboración con el ayuntamiento de Pinto y con el Centro Comercial Plaza Éboli también han colaborado en la captación y canalización de ayuda y recursos en este envío.

Las peticiones de ayuda recibidas a través de los correos, mensajes directos en redes sociales y en el formulario abierto rozan "los dos millares".

"La encomiable reacción de la sociedad española permite comenzar a darle respuesta. Las firmas involucradas en esta sinergia han comenzado a recibir donaciones de bicicletas y, en lo que a Bicis para la Vida se refiere, han llegado estos últimos días a sus instalaciones varias decenas", destacó la Fundación.

Una cantidad increíble, "sobre todo las particularidades físicas, dado su volumen y su tamaño, que no hubiera sido posible recoger sin el apoyo fundamental y clave de la Fundación Seur".

"No creía que fuera verdad, me creí que todo esto era un bulo. Lo hemos perdido todo y no me creía que pudiera haber gente que donara algo así, no me lo creía", manifestó a los organizadores de esta iniciativa una de las vecinas que ha logrado la bicicleta.

Nuevas entregas

Alberto Contador mandó "un fuerte abrazo a todos los afectados por esta DANA, a todos los que han perdido un ser querido, sus casas… Cada persona, cada historia, todas son estremecedoras".

"Por la televisión se pueden ver muchas cosas, pero hasta que no estás aquí no te haces verdaderamente una composición real de lo grave que ha sido todo. Esta es la primera entrega de otras que vendrán, vamos a seguir haciendo entregas durante mucho tiempo", insistió el corredor en un comunicado.

El llamamiento no es puntual. "Cualquier bicicleta es buena", repitió. "Todas estas bicicletas van a permitir que la gente pueda ir a trabajar, que los niños puedan acudir a los colegios y también que la gente pueda desplazarse a otros pueblos a ver a sus familiares o ayudarles en la recuperación", confirmó.

Mientras, Henar García, responsable del área social de la Fundación, apuntó que "la razón de ser de un proyecto como Bicis para la Vida no es otra que darle una segunda vida de uso a esas bicis que la gente ya no usa. Y en este contexto que nos ha dejado la DANA esa segunda vida cobra una significación tan especial como apremiante".

A medida que han pasado los días, "se ha hecho patente la enorme necesidad que existe en lo que a medios de locomoción se refiere para tareas tan cotidianas como el ir al colegio o acudir al trabajo", reconoció García.

"Una figura como la de Alberto, con su capacidad comunicativa y con el interés con el que siempre se le escucha, ha movilizado a mucha gente para ayudar también por esta vía. El apoyo mostrado por SEUR está siendo impresionante, especialmente dado el agravante de todas las complicaciones logísticas que existen en la zona y su afección a su relación con los canales habituales con otras áreas geográficas", concluyó Henar García.