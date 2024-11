Miles de voluntarios acceden a las zonas afectadas por la DANA en Valencia pese a la restricción: "Me hierve la sangre si no voy"

Miles de voluntarios, tal y como ha sucedido cada día desde que la DANA arrasó los pueblos del sur de Valencia, han cruzado en la mañana de este domingo los puentes que separan la capital de estos municipios afectados.

Muchas personas han querido seguir contribuyendo con las labores de limpieza pese a la prohibición decretada por la Generalitat Valenciana que restringe la movilidad en las vías de acceso a esta zona arrasada por el agua.

"Llevo desde las 6 de la mañana dando vueltas. No puedo dormir. Estoy muerto, baldado, pero me hierve la sangre si no voy", comenta uno de los voluntarios en un grupo de Whatsapp donde se informan unos a otros de la última hora en Catarroja.

EFE / MACARENA SOTO

La presencia de agentes de la Policía Nacional a la entrada de la pasarela peatonal que ha servido de tránsito principal en los últimos días ha hecho cambiar los planes de muchos de los voluntarios que han caminado hasta otro puente para poder cruzar.

Lo confirma a EL ESPAÑOL Guillermo Sánchez, un joven de Moncada que ha viajado hasta los pueblos de l'Horta Sud en un convoy escoltado por la Protección Civil para ofrecer alimentos y productos y que ha visto en sus propios ojos cómo las personas cruzaban desde el nuevo cauce del río Turia con carros llenos de comida.

Ataviados como estos días atrás de utensilios de limpieza, el paso de los voluntarios ha creado una nueva vía de acceso por los arcenes de la Avinguda Sud, una vía con cuatro carriles y de alta densidad de circulación por donde también han circulado vehículos de la UME, Bomberos o del Ejército, además de vehículos particulares.

El Gobierno valenciano publicó este sábado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden de la Conselleria de Justicia e Interior que "restringe el movimiento y acceso peatonal de personas".

El motivo, según el escrito, es "para garantizar la movilidad de todos los servicios esenciales y complementarios de intervención, así como de todas empresas responsables de garantizar el suministro de los servicios básicos de agua, energía y comunicaciones, y de distribución de alimentos, proceder a su reparación y limpieza, con la finalidad última de garantizar el uso normal por parte de los ciudadanos".

No ens deixen passar pel pont, doncs anem caminant per la CV 400 pic.twitter.com/tPNcbPDObl — Leticia Amigó 🔻 (@letis_5) November 3, 2024

Este domingo, además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta naranja por lluvias en el norte de Castellón y en el litoral de Valencia, así como el aviso también naranja por tormentas en el litoral sur de Valencia.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé "riesgo importante" por precipitación acumulada en una hora de hasta 40 litros por metro cuadrado, y hasta 100 l/m2 en 12 horas.