Rescatada con vida una mujer que estuvo atrapada tres días en un coche por la DANA de Valencia

Una mujer ha sido rescatada con vida tras pasar tres días atrapada en el interior de un vehículo que había quedado en el fondo de un paso subterráneo en Benetússer, en el área metropolitana de Valencia, tras el pasó de la DANA, según una información difundida por Protección Civil.

El presidente de Protección Civil en la Comunitat Valenciana, Martín Pérez, informó anoche de este hecho a los cerca de 400 voluntarios que se concentran en el pabellón de Moncada.

Según han detallado fuentes de la actuación, el rescate se produjo en el referido túnel de Benetússer y la mujer fue conducida de inmediato a los servicios sanitarios tras ser rescatada.

Tras el anuncio de Martín Pérez, los voluntarios rompieron en aplausos por la buena noticia.

Martín Pérez (Protección Civil Moncada. Valencia)

Después de 3 días han rescatado con vida a una persona dentro de un coche.

Voluntarios de #ProteccionCivil de toda España trabajando juntos.#lasprotescuentan

ENHORABUENA. pic.twitter.com/xyhFhauYcG — David Caballos (@DRHORSES) November 1, 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado el envío de 5.000 militares más y el despliegue de otros 5.000 policías nacionales y guardias civiles a la Comunidad Valenciana para sumarse a las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

Sánchez ha celebrado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, haya decidido elevar su petición de 500 a 5.000 militares y ha reiterado que el Gobierno procederá "inmediatamente" a ese envío y ha insistido en que "si necesita más recursos, que los pida".

"No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos como estamos haciendo inmediatamente".

Este mismo sábado llegarán a la región 4.000 efectivos adicionales y, a primera hora de mañana llegarán los 1.000 restantes, en total 5.000, que se suman a los 2.500 que ya trabajan en el terreno.

Además, el Gobierno desplegará 5.000 policías nacionales y guardias civiles con lo que se llegarán a los 10.000 efectivos de ambos cuerpos, en aras de garantizar la seguridad en las calles tras los saqueos que se están produciendo y por lo que han sido detenidas 82 personas.