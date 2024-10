La desesperación de un padre de Valencia: roban dos bicis a su hijo y llena de carteles el centro para que no las acepten

Un padre desesperado residente en el centro de Valencia, harto de los robos que se están registrando en esta zona de la ciudad, ha llenado el barrio de carteles pidiéndole al personal que no acepte objetos robados y los devuelva.

Se llama Enrique y en menos de un mes le han robado dos bicicletas de su garaje en el barrio valenciano de la Seu, en pleno corazón histórico de la ciudad.

"Siempre ha sido una zona bastante segura y está llena de cámaras, estamos al lado del Palau de la Generalitat, pero a unos vecinos les entraron a robar hace poco y tenemos la sensación de que están aumentando los robos", aseguró en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Este padre ha llenado las calles del centro de Valencia con un cartel de "se busca". El texto va acompañado de varias fotografías de las bicicletas robadas y el cristal de su coche roto.

"En el barrio hay algún desgraciado que le gusta robar a niños, que le ha robado dos veces la bicicleta a mi hijo, dentro del garaje, en un plazo de 20 días", expone.

"Si alguien ve alguna de estas bicis o se las ofrecen para comprarlas -continúa el escrito-, por favor, póngase en contacto con la Policía o conmigo (mejor mediante mensaje)".

La denuncia ante la Policía ya está formulada y "hay detalles que identifican las bicis con su propietario real, que soy yo".

La primera bicicleta se la robaron entre el 17 y 18 de septiembre. La segunda, entre el 8 y 9 de octubre, jornada festiva en Valencia por la celebración del día de la Comunitat Valenciana.

Por el momento, no han encontrado las dos bicicletas, pero ha recibido la llamada de un establecimiento al que habrían intentado venderlas. "Tengo que pasarme para ver si son las nuestras".

"Me robaron la primera bicicleta hace menos de un mes un mes y en ese momento pensé 'me la han robado, ya está'".

En ese momento, Enrique no quiso darle más vueltas al tema y compró otra para su hijo. "Pensé que lo mejor era guardarla dentro del coche por una cuestión de seguridad, pero me la volvieron a robar y encima me rompen el cristal", lamentó.

Pese a que se trata de una zona céntrica y hasta ahora relativamente segura, este padre reconoce que la sensación de inseguridad ha crecido.

"La vedad es que, de un tiempo a esta parte, sí estamos notando que más sucesos como este y a compañeros de mi hijo también les ha pasado", explicó.

La Seu es el barrio más antiguo de Valencia y coincide a grandes rasgos con los límites de la Valencia del Imperio Romano.

El barrio recibe el nombre de la Seu por ser el barrio donde se encuentra la Catedral de Valencia. Además, también alberga las sedes de las Cortes Valencianas y de la Generalidad Valenciana, constituyendo así el centro de la vida política, social y religiosa de la capital.

La Seu pertenece al distrito de Ciutat Vella y su población es de casi 4.000 habitantes.

Criminalidad

Valencia cerró el primer semestre del año con cifras optimistas en cuanto a las cifras de criminalidad. Tras un periodo en el que los índices de criminalidad se dispararon, en los primeros seis meses del año los delitos bajaron.

Entre los descensos más significativos se encuentran la bajada de los robos con la fuerza en domicilios, comercios y otras instalaciones que se han reducido un -13,2% (1.102 frente a 1.269 en 2023), según los datos del Ministerio del Interior.

También los robos con violencia e intimidación en las calles que descendieron un -7,9% (1.127 frente a 1.224 en 2023); y los hurtos 3,7% (12.175 frente a 12.649 en 2023).

Por otra parte, aumentaron los delitos por tráfico de drogas, aunque las actuaciones no son por denuncia sino que se trata de actuaciones de oficio por las operaciones en materia de drogas de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Esto significa que existe una mayor presencia policial para el control del tráfico de drogas, lo que ha permitido dar con más alijos de drogas en la ciudad.

En materia de tráfico de drogas el aumento es de un 44,8% (433 frente a 299 en 2023).

Al mismo tiempo, bajaron los delitos contra la libertad sexual un 4,5% y el resto de los delitos contra libertad sexual también han descendido un 7,9%.

Sin embargo, sí han subido las agresiones sexuales con penetración cuya cifra es de 49 frente a 45 en 2023.