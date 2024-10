Este es el topicazo valenciano que no entienden en el resto de España: la expresión no tiene traducción

El vasco, bruto y directo. El andaluz, gracioso y poco trabajador. El catalán, agarrado. El madrileño, chulo. El gallego, indeciso… Los tópicos han alimentado durante generaciones la imagen que tenemos unos de otros en España. Ninguna realidad se puede resumir en una imagen que describa a todo un pueblo, pero ayudan a entenderlo.

Este miércoles se celebra el 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, y durante toda la jornada se conmemora la entrada a la ciudad de Valencia del rey Jaume I El Conqueridor en 1238.

El primer acto de la jornada empieza a las 12:00 horas del mediodía con la bajada de la Senyera, la Procesión Cívica y la ofrenda floral a Jaume I el Conqueridor en el jardín del Parterre. El itinerario previsto transcurrirá por la plaza del Ayuntamiento, la calle de San Vicente, la plaza de la Reina y la Catedral de Valencia, donde habrá un tedeum.

El pueblo valenciano también acumula topicazos. La expresión que define uno de los que más se ha escrito no tiene traducción y viene a decir que los valencianos no protestan por nada.

Se conoce como el meninfotismo. Según el diccionario de la Academia Valenciana de la Lengua, el meninfot es una persona que "muestra indiferencia o desinterés por todo, que no quiere saber nada de las cosas que lo tendrían que preocupar o interesar".

"La mejor definición del menifontisme valenciano traducida al castellano es 'me la suda'. Es decir, no quiero saber nada del asunto ni meterme en temas que no me conciernen. No me interesa implicarme en cuestiones de las que no voy a sacar nada en limpio, al contrario, me va a perjudicar", escribió en un artículo publicado en 2019 el historiador Javier Paniagua.

Según el cronista, "así se interpreta lo que piensa una parte de esta sociedad para caracterizar una mentalidad supuestamente arraigada" en la Comunitat Valenciana.

"Se critica que el valenciano o la valenciana se desentiende de las cuestiones comunitarias para limitarse a defender, exclusivamente, su propio interés, lo que le convierte al parecer en un individualista empedernido", manifestó Panigua.

El historia citó una anécdota para seguir analizando la expresión, mucho más que un tópico. "Felipe González, cuando un debate se encrespaba y no había manera de salir del mismo, afirmaba: 'No valencianicéis el asunto'".

"No tengo claro que los valencianos sean indiferentes a los temas políticos: miren si no a los gallegos que tienen los índices más bajos de participación electoral, mientras que los de la Comunitat son de los más altos", recordó.

Además, recordó que "para ciertos sectores, concienciados de la necesidad de asumir una nacionalidad y una lengua, el meninfotisme es una rémora muy negativa que impide ir más allá del victimismo y plantear las reivindicaciones que procedan con la mayor fuerza posible, como en las Germanías del siglo XVI".

Defecto y virtud

El autor recordó en su artículo que la filósofa Adela Cortina lleva años alertando sobre las consecuencias de esta expresión para el pueblo valenciano, que es mucho más que un topicazo.

En una entrevista publicada en El País en 2009, Cortina dijo que la sociedad valenciana se reconocía por "ese meninfotisme que es a la vez defecto y virtud. Defecto, porque somos poco beligerantes. Virtud, porque llevamos la tolerancia metida en los huesos".

Para Cortina, que ha escrito artículos sobre el meninfotisme y la necesidad de trasformarlo en la ética del compromiso, defendió que "la base de una ética cosmopolita es la compasión".

A su juicio, "cuando falta a la justicia, la cordura o la libertad, pierde sentido. La compasión es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir su sufrimiento y experimentar su alegría. Va más allá de la empatía".

"La compasión es el compromiso para ayudar al desfavorecido a salir de su situación. Una cultura, economía o política montada sobre la compasión será verdaderamente humana. Nos falta compromiso con quienes sufren para ayudarles y capacidad de alegrarnos con quienes se alegran, expuso la filósofa en una entrevista publicada por la Fundación Étnor.

Viaje colectivo

En los últimos días, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, apeló a la unidad y a la convivencia de todo el pueblo valenciano para celebrar la festividad del 9 d'Octubre sintiendo "que formamos parte de un gran viaje colectivo en el que todos somos ciudadanos de primera división".

Eso es vertebrar la Comunitat Valenciana. Y eso es hacer extensible nuestro 9 d'Octubre, el día de nuestro autogobierno, de nuestras señas de identidad y de convivencia a algo más que simplemente un festivo en un calendario, en algo con alma y en algo con futuro", manifestó.