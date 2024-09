Trini ha creado 'A tu altura', la tienda de ropa para "personas de talla baja": "El mundo de la moda nos excluye"

Trini Marín se describe como una persona optimista y fuerte. La vida no se lo ha puesto fácil, pero ella lo tiene claro: "Si algo se me ha puesto oscuro, siempre he intentado darle la vuelta".

Nació hace 49 años en Almería, pero se mudó a Valencia hace diez años "por amor". Nadie se dio cuenta de que tenía una enfermedad de crecimiento hasta que cumplió los dos años.

Le diagnosticaron displasia osteo-condro muscular, que es un trastorno del esqueleto óseo que presenta una alteración generalizada del tejido óseo y cartilaginoso.

Pero su metro y veinte centímetros nunca han sido un impedimento para cumplir sus sueños. Estudió estética y se ha dedicado a ello durante gran parte de su carrera profesional, pero tras la pandemia, decidió darle un vuelco a su vida y fundó A Tu Altura Moda, la primera marca de ropa a medida para personas de tamaño bajo.

¿Cómo surgió la idea? Marín explica a EL ESPAÑOL que las personas de talla baja están excluidas del mundo de la moda, por lo que considera que el suyo no es solo un negocio "para ganar dinero". "Quiero que nos incluyan y que podamos tener ropa como todos los demás", defiende.

Trini Marín. EE

A coser le enseñó su madre y en su casa han cosido toda su vida. A ella no le ha hecho falta adaptarse la ropa porque utiliza prendas de niña, de la talla 8 o 10. Pero a José, su pareja, sí se la ha arreglado desde siempre.

"Durante la pandemia me surgió la idea de en vez de arreglarle la ropa hacérsela a medida", afirma. Recuerda con cariño las primeras prendas que diseñó para su pareja. Un traje azul marino, con pantalón pitillo y chaqueta a juego, con una camisa azul. Con él empezó todo.

"Es un reto"

Desde entonces su tienda digital ha pasado por muchos altibajos. Tanto es así que incluso pensó en rendirse. "Para mí es un reto. Intento llevar siempre a cabo todo lo que me propongo, aunque hace dos años estuve a punto de desistir con la marca", relata Marín. No es fácil emprender y montar un negocio desde cero, pero no quería rendirse.

Cree que es importante que las personas con alguna enfermedad de crecimiento puedan tener ropa "como cualquier persona a un precio razonable".

Comprarse ropa es para muchos una distracción o incluso un hobby, pero para este colectivo puede llegar a convertirse en una barrera. Están obligados a comprar prendas que no son de su talla y luego adaptarlas, por lo que al precio de la tienda hay que sumarle el de la modista, que tiene que hacer los ajustes de largo y ancho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A TU ALTURA (@atualturamoda)

"Me di cuenta de que ahí había un mercado", subraya la creadora de A Tu Altura Moda. Montó su taller de costura en una de las habitaciones de su casa. Con una máquina de coser, una remalladora, una tricotadora que mide dos metros de larga y un metro y medio de ancha y una estantería llena de telas.

En esa estancia pasa ocho horas diarias diseñando y cosiendo, mientras estudia un curso de patronaje industrial para perfeccionar su técnica.

Cómo funciona

Cuando le llega un pedido (a través de su cuenta de Instagram o de Tik Tok), toma las medidas, diseña el patrón y luego lo confecciona. "Hago todo el proceso. En España no hay nadie que se dedique a hacer ropa a medida para personas de talla baja", subraya.

En los productos más básicos, como un pantalón o un vestido recto, tarda menos de dos semanas. Sus clientes le suelen encargar, sin embargo, prendas más especiales, para bodas, comuniones o eventos. Su especialidad, según confiesa, son los pantalones de hombre.

Los inicios de la tienda no fueron sencillos. Cree que mucha gente al principio era reacia a hacerse la ropa a medida, porque pensaban que costaría más tiempo y dinero, pero con mucho esfuerzo se ha dado a conocer entre el colectivo.

Trini con un vestido de su marca. EE

"Había gente que me preguntaba si me podían mandar un pantalón para que se lo arreglara, pero lo rechacé. Mi marca no es una costurera que hace arreglos", dice.

Decidió continuar y desde hace un año aproximadamente, el negocio está estable. Cuenta con clientes en toda España, aunque vende principalmente en Valencia.

"Estoy muy ilusionada", destaca, y confiesa cuál sería su sueño: organizar un desfile de moda para personas de talla baja.

Según datos de la Asociación ADEE, en España hay más de 4.500 personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo.

"Es verdad que con nuestra enfermedad de crecimiento tenemos algunas limitaciones, pero es más de cara a lo que piensa el público que en la realidad", concluye Marín.