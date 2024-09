La aplaudida reacción de un camarero valenciano tras el 'simpa' de un cliente: "De mi trabajo no se burlan"

Con el fin del verano, los hosteleros valencianos han dado por concluida con el fin del verano la que tenía que ser una de las mejores temporadas del año.

Sin embargo, esta temporada no ha sido tan buena como se esperaba. El balance hecho público este mes de septiembre por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia apunta a que la actividad en la hostelería no ha conseguido mejorar los datos respecto a la campaña del verano del año 2023.

Pese a que para los hosteleros la temporada ha sido floja en la Comunitat Valenciana y el resto de España, sí ha aumentado el número de personas que intentan pasarse de listos y no pagar la cuenta en los restaurantes.

En las últimas semanas han sido varios los casos que se han conocido de establecimientos que han denunciado la actitud inapropiada de clientes que han decidido abandonar su bar o restaurante sin abonar el importe final de la cuenta, una técnica conocida popularmente como simpa.

Uno de esos casos ocurría recientemente en la localidad valenciana de Alzira, donde un camarero, Quique, tuvo que salir corriendo y retener a un hombre que quería irse sin pagar del establecimiento.

"Se levantaron de la mesa y pensaba que venían a pagar, pero pasaron por la puerta con mucha cara, riéndose y pensé: de mi trabajo no te vas a burlar, no me puedo burlar yo porque necesito el dinero, no vas a burlarte tú", aseguró Quique a Bon dia, el programa de las mañanas de la televisión pública valenciana, À Punt, conducido por los presentadores Ximo Rovira y Gemma Juan.

Este suceso tuvo lugar en una céntrica cafetería de la plaza Mayor de Alzira, una zona llena de establecimientos y bares en los que cada día toman el típico almuerzo valenciano decenas de personas.

"Yo estaba dentro haciendo bocadillos y la cafetería estaba llena. En ese momento salí y le dije a mi jefe '¿sabes quién es ese chico?'". Según relató Quique, se trata de un vecino del pueblo, que suele ir acompañado de una segunda persona, y ambos son conocidos por irse de los establecimientos sin pagar.

"Conocía a uno porque era mi vecino y se había publicado en redes sociales que estaba haciendo algún simpa en lugares de Alzira. Me puse a correr detrás de ellos, uno logró escapar, pero el otro dio me dio tiempo a cogerlo. Intenté retenerlo todo el tiempo posible hasta que llegó la Policía Local. Yo ya me retiré y me puse a trabajar".

La actuación de Quique fue muy aplaudida por empresarios y vecinos y aseguró que actuó así por "indignación".

"Hay gente que no va detrás de ellos y hay que denunciar, detrás de una denuncia hay que poner otra. Se necesitan más denuncias. No solo ha pasado aquí, también se van sin pagar de las farmacias, restaurantes o supermercados".

📌Un veí d'Alzira batejat com el rei del 'simpa' acostuma a anar-se'n sense pagar dels establiments que visita. En @bondiacv parlem amb Quique, cambrer d'un dels bars afectats, que es va enfrontar a l'home quan tractava d'anar-se'n sense pagar l'esmorzar que s'acabava de menjar.… pic.twitter.com/BGLIO8Gcjr — À Punt (@apunt_media) September 20, 2024

Operativa

Este tipo de personas actúan de la siguiente manera. Llegan a los bares, piden, comen y se van. Sin pagar la cuenta, por supuesto.

Las formas para no poner el dinero sobre la mesa son múltiples. Da lo mismo si es fingiendo un infarto, marchándose tranquilamente por la puerta o, incluso, los hay que hacen la Conga. Al final, acaban por repetir el modus operandi y se sienten impunes.

En septiembre del año pasado, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito leve de estafa, tras supuestamente comer en un restaurante de Alicante e intentar irse sin pagar, fingiendo una indisposición. El varón había en múltiples ocasiones este método y era su vigésima detención desde el año 2022.

El varón era conocido por las patrullas de Alicante por consumir en diferentes bares y restaurantes y después negarse a pagar. Para evitarlo, en ocasiones fingía que se desmayaba o que no se encontraba bien, según informó la Policía.

En esa ocasión, el hombre se negó a pagar en un restaurante de la calle Mayor de Alicante, donde consumió por un importe de 34,85 euros, y simuló que se encontraba indispuesto, tirándose al suelo.

El propietario del local alertó de la situación a la Policía Nacional, que se personó en el lugar y detuvo al hombre.