Vox advierte a Mazón de que "no va por buen camino" y la Generalitat Valenciana pide a Abascal que "recapacite"

Vox lanzó este martes una nueva advertencia a Carlos Mazón. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, aseguró que el presidente valenciano "no va por buen camino".

"No compartimos sus políticas. Valencia tiene una creciente inseguridad, se acoge a personas en situación irregular y no se garantiza la libertad lingüística como se debería, pero no por ello vamos a hacer una oposición destructiva", afirmó en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes Valencianas.

En cualquier caso, señaló que están para "empujar y reconducir la situación". Sobre si apoyarán o no los presupuestos de la Generalitat Valenciana, Garriga señaló que será una decisión "en el seno interno de Vox".

Recordó las líneas rojas marcadas por la dirección nacional para respaldar las cuentas autonómicas y tienen que ver con las políticas migratorias, la seguridad, la bajada de impuestos y la reducción de la burocracia en la administración, según explicó el líder de Vox.

"Hemos venido a conformar una alternativa política, y eso pasa por cambiar una serie de políticas que el Partido Popular no se ha atrevido o no ha querido. Luego, claramente la decisión está en el PP", dijo.

"Que recapaciten"

La respuesta de la Generalitat Valenciana no se hizo esperar. La portavoz y ministra de Hacienda, Ruth Merino, les instó a "recapacitar" y recordó que el Consell no tiene competencias en materia de inmigración.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Merino señaló que cuando Vox decidió romper los gobiernos de coalición con el PP lo hizo por una "decisión centralizada que no atiende a los intereses de la Comunitat Valenciana".

En esta línea, pidió a los de Abascal que reflexionen y "estudien" los presupuestos de la Generalitat para el próximo ejercicio, para los que los populares necesitan el apoyo al menos de otro grupo parlamentario.

Ruth Merino tras el pleno del Consell de este martes Efe/Biel Aliño null

Merino destacó que no sabe "qué tipo de propuesta" puede hacer Vox relacionada con la migración "más allá de lanzar frases hechas", ya que en el presupuesto autonómico "no existe ninguna partida" sobre este asunto.

Sobre la política lingüística, la consellera defendió que si las propuestas de Vox van en defensa de las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana y de la promoción, en lugar de la "imposición", del valenciano, y mejoran "cualquier aspecto", lo valorarán.

Merino volvió a reclamar "la responsabilidad de todos los partidos políticos" ante unos presupuestos que consideró que "van a ser buenos y pueden ser mejor con sus aportaciones". En este sentido, les pidió que "no se nieguen en banda desde el principio a negociarlos".